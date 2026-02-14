«Газпром» подал в российский суд два иска к австрийским компаниям

«Газпром» (MOEX: GAZP) и «Газпром экспорт» подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два иска к австрийским компаниям, следует из картотеки инстанции. Оба заявления зарегистрированы 13 февраля.

«Газпром» обратился с иском к OMV Exploration & Production GmbH. Целью заявления — признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей.

«Газпром экспорт» подал иск к компании TAG GmbH. Иск касается экономических споров в сфере гражданско-правовых отношений. Кроме того, компания подала ходатайство о принятии обеспечительных мер.

OMV Exploration & Production GmbH — «дочка» австрийской OMV AG. Занимается разведкой и добычей нефти и газа в Центральной и Восточной Европе, Африке, Северном море и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также продает газ в восьми европейских странах.

Трансавстрийский газопровод транспортирует природный газ от словацко-австрийской границы в Баумгартене до Арнольдштайна на юге Австрии, недалеко от границы с Италией. Этот маршрут прокачивает сырье из России в Италию. Оператор газопровода — TAG GmbH.