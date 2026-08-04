В Австрии установлен новый температурный рекорд

Сегодня в пригороде Вены зафиксирована температура воздуха в 40,8°C. Это абсолютный рекорд для страны за всю историю наблюдений, сообщает Kronen Zeitung. Предыдущий рекорд в 40,5°C был зарегистрирован в 2013 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

В Восточной Австрии объявлен наивысший уровень опасности в связи с жаркой погодой. Закрыты некоторые автомобильные дороги. В федеральной земле Бургенланд бушует лесной пожар.

Кроме того, наивысший уровень пожарной опасности действует в Лобау, пойме Дуная, которая используется в качестве зоны отдыха. В настоящее время уровень воды в Дунае опустился до исторически низких значений. Ссопоставимые показатели были зарегистрированы в 2003 и 2018 годах.

Екатерина Наумова