В Австрии установлен новый температурный рекорд
Сегодня в пригороде Вены зафиксирована температура воздуха в 40,8°C. Это абсолютный рекорд для страны за всю историю наблюдений, сообщает Kronen Zeitung. Предыдущий рекорд в 40,5°C был зарегистрирован в 2013 году.
Фото: Elisabeth Mandl / Reuters
В Восточной Австрии объявлен наивысший уровень опасности в связи с жаркой погодой. Закрыты некоторые автомобильные дороги. В федеральной земле Бургенланд бушует лесной пожар.
Кроме того, наивысший уровень пожарной опасности действует в Лобау, пойме Дуная, которая используется в качестве зоны отдыха. В настоящее время уровень воды в Дунае опустился до исторически низких значений. Ссопоставимые показатели были зарегистрированы в 2003 и 2018 годах.
Рекордные температуры, подобные зафиксированным в Австрии, являются частью глобальной тенденции: метеорологи связывают погодные аномалии с Эль-Ниньо, климатическим явлением в тропической части Тихого океана. Эксперты отмечают, что текущее Эль-Ниньо не сопоставимо с предыдущими и прогностические модели указывают на «экстремальное событие». Всемирная метеорологическая организация подтверждает, что рекордная жара в Западной Европе и центральных штатах США в этом году стала следствием Эль-Ниньо.
В июне 2026 года средняя температура поверхности мирового океана поднялась до максимальных значений за всю историю наблюдений, приблизившись к +21°С. Прогнозируется, что температура поверхности океана может вырасти более чем на 2°C.
Ранее, в июне 2026 года, несколько европейских стран, включая Испанию, Францию и Италию, объявили максимальный уровень опасности из-за жары, с ожидаемыми температурами от +35°С до +44°С. Были введены различные ограничения, например, запрет на продажу алкоголя на массовых мероприятиях в Париже и ограничения на строительные работы на открытом воздухе в Италии.