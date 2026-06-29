Австрия хочет переманить создателей ИИ Claude в Европу из-за запретов США
Государственный секретарь Австрии по цифровизации Александр Проэль в письме комиссару ЕС по технологиям Хенне Вирккунен предложил «совместно изучить» возможность стратегического размещения и участия американской компании Anthropic в Европейском союзе. По его словам, такой шаг необходим, чтобы Европа была не отрезана от ключевых инноваций, сообщает Bloomberg.
Господин Проэль не уточнил, как именно может быть реализована эта инициатива, и признал, что она вызовет сомнения в своей осуществимости. «Вопрос заключается в том, готовы ли мы, европейцы, стать архитекторами нашего технологического будущего, или же мы хотим оставаться лишь администраторами решений, принимаемых в других местах»,— добавил он.
Предложение Австрии стало ответом на недавние меры США по экспортному контролю. Ранее в этом месяце администрация Дональда Трампа ограничила доступ иностранных граждан к новейшим и наиболее продвинутым моделям искусственного интеллекта от Anthropic. Директива Министерства торговли США, изданная в июне, требует от компании заблокировать доступ к этим моделям для зарубежных пользователей.
Как сообщалось ранее, в начале июня Европейская комиссия приняла пакет мер, направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков технологий и поддержку европейских альтернатив. Ведется работа по замене в госструктрах Google французской системой Qwant в качестве поисковой системы, а также замены спутникового сервиса Starlink на европейский аналог IRIS.
Предложение Австрии стало частью более широкого противостояния США и Евросоюза в подходах к регулированию искусственного интеллекта. Ранее ЕС в лице Еврокомиссии, напротив, критиковали за излишне строгий "Закон об ИИ" (AI Act), который, по мнению многих компаний, мог замедлить развитие технологий и привести к отставанию Европы от конкурентов, в том числе от США и Китая. Некоторые положения этого закона должны были вступить в силу в 2026 году, но позже Еврокомиссия предложила их смягчить.
Anthropic, разработчик ИИ Claude, уже имела разногласия с правительством США из-за этических ограничений на использование своих моделей в военных целях и массовой слежке. Компания настаивала на полном доступе к инструментам, в то время как Anthropic требовала гарантий неучастия в этих процессах. Эти разногласия привели к тому, что другие ИИ-компании, такие как xAI Илона Маска, согласились на требования Пентагона, тогда как Anthropic столкнулась с возможным разрывом контрактов и внесением в "черный список". Руководство Anthropic также ранее высказывалось за необходимость государственного контроля над мощными моделями ИИ, если они представляют риски.