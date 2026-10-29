Чистая прибыль Fix Price по МСФО снизилась на 24% за девять месяцев

Выручка ритейлера за январь-сентябрь выросла на 6,3% — до 242,2 млрд руб. EBITDA увеличилась на 7,7% — до 28,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 28,7 млрд руб. (+8,5%). Рентабельность по этому показателю составила 11,8%. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября — 0,3x.