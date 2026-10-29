Чистая прибыль Fix Price по МСФО снизилась на 24% за девять месяцев
Чистая прибыль Fix Price по МСФО составила 4,86 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль Fix Price по МСФО составила 4,86 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 24,2% меньше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.
Выручка ритейлера за январь-сентябрь выросла на 6,3% — до 242,2 млрд руб. EBITDA увеличилась на 7,7% — до 28,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 28,7 млрд руб. (+8,5%). Рентабельность по этому показателю составила 11,8%. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября — 0,3x.
По итогам третьего квартала Fix Price открыл 96 магазинов. Общее число торговых точек к концу отчетного периода выросло на 8% — до 8,1 тыс. Общая торговая площадь сети за квартал увеличилась на 21,7 тыс. кв. м — до 1,77 млн кв. м.