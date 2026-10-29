Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру «Ахмата» Батукаеву
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя РФ командиру батальона спецназа «Ахмат» Зелимхану Батукаеву. Знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» — и президентская грамота были переданы матери погибшего Таус Батукаевой.
Мероприятие состоялось в Грозном. Награду вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Грамоту президента о присвоении звания Героя России передал глава чеченского правительства Магомед Даудов. После этого память военнослужащего почтили минутой молчания.
Зелимхан Батукаев с позывным «Шустрый» командовал мотострелковым батальоном 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Он скончался 23 февраля 2025 года из-за кровоизлияния в мозг. Причиной могло стать непрерывное руководство боевыми действиями в течение трех суток без сна, заявлял командир «Ахмата» Апты Алаудинов. По его словам, Зелимхан Батукаев «выполнял приказы без сна, без отдыха».