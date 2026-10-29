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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Мир

Венесуэла потребовала от Банка Англии немедленно вернуть ее золотой запас

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес потребовала от Банка Англии немедленно вернуть находящийся там золотой запас страны стоимостью около $4 млрд. Ее слова цитирует венесуэльский государственный телеканал Venezolana de Television.
Госпожа Родригес заявила, что «это золото принадлежит венесуэльцам, а не Банку Англии», назвав отказ возвращать его «кражей наших ресурсов» под предлогом «отговорок». «То, что мы наблюдали в последние годы, это, как говорят у нас, издевательство, направленное на незаконный захват наших ресурсов»,— сказала она.
Спор вокруг венесуэльского золотого запаса длится уже почти семь лет. Он начался в 2019 году, когда США, Великобритания и несколько других государств признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо — на тот момент главу Национальной ассамблеи — законным президентом страны. Из-за непризнания легитимности тогдашнего президента Николаса Мадуро Банк Англии отказался возвращать ему 31 т венесуэльского золота.
Этот вопрос поднимался и после того, как в январе США захватили Николаса Мадуро. В августе спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны намерены добиваться возвращения этого золота.
Венесуэла
Латинская Америка
Англия

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент