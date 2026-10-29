Венесуэла потребовала от Банка Англии немедленно вернуть ее золотой запас
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес потребовала от Банка Англии немедленно вернуть находящийся там золотой запас страны стоимостью около $4 млрд. Ее слова цитирует венесуэльский государственный телеканал Venezolana de Television.
Госпожа Родригес заявила, что «это золото принадлежит венесуэльцам, а не Банку Англии», назвав отказ возвращать его «кражей наших ресурсов» под предлогом «отговорок». «То, что мы наблюдали в последние годы, это, как говорят у нас, издевательство, направленное на незаконный захват наших ресурсов»,— сказала она.
Спор вокруг венесуэльского золотого запаса длится уже почти семь лет. Он начался в 2019 году, когда США, Великобритания и несколько других государств признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо — на тот момент главу Национальной ассамблеи — законным президентом страны. Из-за непризнания легитимности тогдашнего президента Николаса Мадуро Банк Англии отказался возвращать ему 31 т венесуэльского золота.
Этот вопрос поднимался и после того, как в январе США захватили Николаса Мадуро. В августе спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны намерены добиваться возвращения этого золота.