Венесуэла потребовала от Банка Англии немедленно вернуть ее золотой запас

Спор вокруг венесуэльского золотого запаса длится уже почти семь лет. Он начался в 2019 году, когда США, Великобритания и несколько других государств признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо — на тот момент главу Национальной ассамблеи — законным президентом страны. Из-за непризнания легитимности тогдашнего президента Николаса Мадуро Банк Англии отказался возвращать ему 31 т венесуэльского золота.