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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Мир

Пашинян не стал увольнять губернатора Ширакской области из-за слов об «иванах»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление из-за слов губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о неких «иванах». Однако оснований для его увольнения глава правительства не нашел.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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«Я, честно говоря, подробно не знаю, что было заявлено, но надо быть максимально корректным и осторожным, и если что-то неаккуратное было, то я сожалею об этом»,— сказал господин Пашинян на брифинге.
Ранее Давид Арушанян назвал праздник по случаю Дня Гюмри, организованный партией «Сильная Армения», «очередным политическим представлением». По его словам, «Гюмри — это не ваш "Нижний Табор"», а гюмрийцы — не ваши «иваны». В МИД России потребовали от армянской стороны объяснений из-за этих высказываний губернатора.
Армения
Никол Пашинян
СССР