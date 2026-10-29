Пашинян не стал увольнять губернатора Ширакской области из-за слов об «иванах»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление из-за слов губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о неких «иванах». Однако оснований для его увольнения глава правительства не нашел.
«Я, честно говоря, подробно не знаю, что было заявлено, но надо быть максимально корректным и осторожным, и если что-то неаккуратное было, то я сожалею об этом»,— сказал господин Пашинян на брифинге.
Ранее Давид Арушанян назвал праздник по случаю Дня Гюмри, организованный партией «Сильная Армения», «очередным политическим представлением». По его словам, «Гюмри — это не ваш "Нижний Табор"», а гюмрийцы — не ваши «иваны». В МИД России потребовали от армянской стороны объяснений из-за этих высказываний губернатора.