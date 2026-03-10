Парламент Венгрии рассмотрит заморозку конфискованных у украинских инкассаторов денег

Венгерская правящая партия «Федес» внесла в парламент страны законопроект о заморозке на время проведения расследования конфискованных наличных и золота у украинских инкассаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным венгерского издания Telex, комитет по безопасности парламента собирается рассмотреть законопроект о заморозке денег в ускоренном режиме. Во время расследования правоохранительные органы намерены выяснить, представляли ли автомобили с деньгами и инкассаторы угрозу национальной безопасности, а также выявить происхождение этих средств и для чего их планировалось использовать. МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что нужно проверить, «не имеют ли они отношения к вмешательству в парламентские выборы» в Венгрии.

5 марта в Венгрии задержали две машины с деньгами и семерых сопровождавших груз сотрудников украинского Ощадбанка. Инкассаторы перевозили из Австрии на территорию Украины $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Служащих освободили и вернули на родину, а деньги конфисковали. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна решит судьбу конфискованных у Украины денег, когда поймет, «что это такое».

Яна Рождественская