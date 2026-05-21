Экс-сотрудника австрийской разведки осудили за шпионаж в пользу России

Венский суд по уголовным делам приговорил бывшего сотрудника австрийской разведки Эвариста Отта к четырем годам и одному месяцу тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Суд счел, что Отт в период с 2017 по 2022 год сотрудничал со спецслужбами РФ во вред Австрии. Кроме того, бывшего разведчика признали виновным в злоупотреблении служебным положением, коррупции и разглашении секретных сведений.

Дело Отта связано с расследованием в отношении бывшего топ-менеджера обанкротившейся компании Wirecard Яна Марсалека, которого также подозревают в шпионаже в пользу России. В 2025 году Der Spiegel и Der Standard писали, что господин Марсалек работал на Федеральную службу безопасности и затем бежал в Москву.

По данным следствия, Отт искал в полицейских и других закрытых базах данных информацию о людях, интересующих российские спецслужбы, а затем передавал эти сведения господину Марсалеку. Кроме того, по данным следствия, Отт передал одному из сообщников ноутбук с доступом в системы защищенной связи ЕС и получил за это €20 тыс.

Яна Рождественская