В Австрии предъявили обвинение за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

Венская прокуратура предъявила 21-летнему мужчине обвинения в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году. Заявление ведомства передают Die Presse и Kurier. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы по статье о терроризме.

Имя фигуранта не сообщается. По информации СМИ, его зовут Беран А. Он предстал перед судом в австрийском городе Винер-Нойштадт. Прокуратура обвиняет его, в частности, в том, что он изготовил взрывчатку, изучал в интернете материалы о сборке бомб и пытался нелегально купить оружие, чтобы устроить теракт на концерте. Сообщается также, что он был членом запрещенного и признанного террористическим в РФ «Исламского государства» и распространял его пропагандистские материалы онлайн.

Три концерта Тейлор Свифт на венском стадионе «Эрнст Хаппель» должны были состояться 8, 9 и 10 августа 2024 года. Однако 7 августа власти Австрии сообщили об их отмене, заявив о подготовке теракта на одном из выступлений певицы. Обвиняемый был задержан в августе 2024-го.

Яна Рождественская