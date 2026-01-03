Посольство РФ пожаловалось на украинцев и ичкерийцев, отметивших день рождения Бандеры в Вене

Посольство России в Австрии сообщило, что «горстки украинских и ичкерийских радикалов» 1 января отпраздновали в центре Вены день рождения Степана Бандеры, передает ТАСС. Из-за этого ведомство направило протест Министерству иностранных дел Австрии.

«Решительно осуждаем проведение даже столь маргинальной акции при фактическом попустительстве местных властей»,— сообщили в дипломатическом представительстве. В ведомстве добавили, что произошедшее — это «прямое оскорбление памяти жертв нацизма и грубый вызов общественной морали».

Год назад российское посольство тоже осуждало празднование дня рождения лидера украинского националистического движения, которое также было организовано в центре Вены. Тогда в ведомстве назвали произошедшее кощунственным, указав, что празднование пришлось на год 80-летия освобождения Австрии от войск Вермахта.