Российский суд запретил австрийской OMV спор с «Газпромом» о месторождении в ЯНАО

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпрома» (MOEX: GAZP) о запрете австрийской OMV Exploration & Production GmbH вести разбирательство с российской компанией в иностранных судах. Это следует из карточки на сайте инстанции.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о продаже доли OMV в совместных предприятиях с «Газпромом» российским собственникам. У OMV была доля 25% в проекте разработки Южно-Русского нефтегазового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Австрийская компания назвала решение экспроприацией и пообещала принять меры.

Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области еще в апреле 2024 года запретил OMV разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Однако австрийская компания не исполнила запрет.

OMV Exploration & Production GmbH — «дочка» австрийской OMV AG. Занимается разведкой и добычей нефти и газа в Центральной и Восточной Европе, Африке, Северном море и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также продает газ в восьми европейских странах.