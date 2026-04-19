В Австрии нашли следы крысиного яда в детском питании HiPP

Австрийская полиция сообщила, что в баночках с овощным пюре для младенцев производства швейцарско-немецкой компании HiPP обнаружены следы крысиного яда. Как сообщает Reuters, правоохранительные органы не исключают вероятность преднамеренного добавления яда злоумышленниками.

Поводом для проверки стала жалоба одного из покупателей в земле Бургенланд. Покупатель указал, что купленная им в сети супермаркетов Spar баночка морковно-картофельного пюре HiPP была, по-видимому, вскрыта. Проверка содержимого выявила наличие крысиного яда. Сейчас все партии пюре изымаются из 1,5 тыс. супермаркетов Spar, а также Eurospar, Interspar и Maximarkt в Австрии. Кроме того, проверка аналогичного пюре, поставленного HiPP в Чехию и Словакию, показала наличие некоего «токсичного вещества» в некоторых баночках.

Руководство Spar и HiPP призвали потребителей не использовать это пюре в пищу. В заявлении HiPP отмечается, что речь не идет «о нарушениях со стороны производителя». «Банки с пюре покинули наш склад в идеальном состоянии. Отзыв продукции связан с уголовным деянием, которое сейчас расследуется властями»,— подчеркнула компания.

