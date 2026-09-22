Суд в Вене обязал «Расперию» выплатить €3,15 млрд Raiffeisen Bank
Венский суд обязал российскую компанию «Расперия Трейдинг Лимитед» (Rasperia Trading Limited) выплатить компенсацию около €3,15 млрд австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) и его дочерней компании «Райффайзенбанк». Об этом сообщила пресс-служба банковской группы.
Решение вынесено заочно. Если «Расперия» не обжалует решение в течение четырех недель, оно вступит в законную силу. Тогда RBI обратится в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрии с просьбой разблокировать австрийские активы «Расперии» для принудительного взыскания компенсации. Они включают 28,5 млн акций австрийской строительной компании Strabag SE, начисленные по ним дивиденды с 2021 года и выплаты из-за сокращения капитала концерна. В RBI заявили, что действуют согласно европейскому законодательству о санкциях и во взаимодействии с надзорными органами.
RBI направил последний иск в суд Вены 30 июля 2026 года. Спор между компаниями возник после того, как доля «Расперии» в венском строительном концерне Strabag была заморожена из-за санкций Евросоюза против России. В январе 2024 года «Расперия» обратилась в суд с требованием компенсации из-за срыва сделки по продаже 24,1% замороженных акций Strabag за €1,5 млрд. Австрийская группа объявила о договоренности в декабре 2023 года, но отказалась от покупки в мае 2024-го.
В январе 2025 года Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить «Расперии» €2 млрд. Австрийский банк в свою очередь потребовал компенсации за счет замороженных активов «Расперии» в Австрии. По итогам 2025 года Райффайзенбанк получил чистый убыток в €86 млн после уплаты налогов. Результат объяснили расходами на судебное разбирательство с «Расперией».
Для Raiffeisen Bank International австрийское решение важно не только как присужденная сумма, но и как основание добиваться доступа к активам «Расперии» в Австрии. Передача замороженных акций Strabag банку требует решения европейского регулятора о допустимом механизме такой операции с учетом санкционного режима; после выплаты «Расперии» €1,87 млрд Райффайзенбанком в апреле 2025 года именно этот вопрос оставался отдельным препятствием для получения актива.
Исполнение осложняет то, что акции Strabag хранятся в депозитарии в Австрии, а регистрация прав на них находится вне российского правового поля. Поэтому наличие акций на балансе не означает их фактической доступности для взыскания: получение актива зависит от действий австрийских институтов, и надежность такого взыскания оценивалась как неопределенная из-за внешнеполитической ситуации.
Российское решение о выплате «Расперии» и австрийское решение в пользу Raiffeisen Bank International образуют встречные требования в разных правовых системах. Выплата, присужденная российским судом, сама по себе не дает австрийскому банку доступа к акциям в Австрии; для взыскания там нужен отдельный австрийский механизм обращения на активы.