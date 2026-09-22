Суд в Вене обязал «Расперию» выплатить €3,15 млрд Raiffeisen Bank

Венский суд обязал российскую компанию «Расперия Трейдинг Лимитед» (Rasperia Trading Limited) выплатить компенсацию около €3,15 млрд австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) и его дочерней компании «Райффайзенбанк». Об этом сообщила пресс-служба банковской группы.

Решение вынесено заочно. Если «Расперия» не обжалует решение в течение четырех недель, оно вступит в законную силу. Тогда RBI обратится в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрии с просьбой разблокировать австрийские активы «Расперии» для принудительного взыскания компенсации. Они включают 28,5 млн акций австрийской строительной компании Strabag SE, начисленные по ним дивиденды с 2021 года и выплаты из-за сокращения капитала концерна. В RBI заявили, что действуют согласно европейскому законодательству о санкциях и во взаимодействии с надзорными органами.

RBI направил последний иск в суд Вены 30 июля 2026 года. Спор между компаниями возник после того, как доля «Расперии» в венском строительном концерне Strabag была заморожена из-за санкций Евросоюза против России. В январе 2024 года «Расперия» обратилась в суд с требованием компенсации из-за срыва сделки по продаже 24,1% замороженных акций Strabag за €1,5 млрд. Австрийская группа объявила о договоренности в декабре 2023 года, но отказалась от покупки в мае 2024-го.

В январе 2025 года Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить «Расперии» €2 млрд. Австрийский банк в свою очередь потребовал компенсации за счет замороженных активов «Расперии» в Австрии. По итогам 2025 года Райффайзенбанк получил чистый убыток в €86 млн после уплаты налогов. Результат объяснили расходами на судебное разбирательство с «Расперией».