Австрия увидала за лесом шпионов

Австрия выслала трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Как сообщило министерство иностранных дел страны, поводом стал «лес антенн» на крышах российских дипломатических зданий, при помощи которых якобы велся шпионаж за расположенными в Вене международными организациями. Ранее новое австрийское правительство обещало «принять решительные меры» и исправить репутацию страны, считающейся «рассадником шпионов». Россия назвала предъявленные обвинения «неприемлемыми» и пригрозила жесткой реакцией.

Посольство России в Австрии, Вена

Разбирательства с очередным делом о шпионаже в Австрии началось с расследования прокуратуры, о котором писали австрийские СМИ. Как утверждалось, с помощью спутниковых систем, расположенных на российских дипломатических зданиях в Вене, перехватывались данные международных организаций. Каких именно, не уточнялось, но в австрийской столице расположены штаб-квартиры ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным австрийского издания ORF, в прошлом месяце Австрия запросила у России снятия дипломатического иммунитета с трех дипломатов, подозреваемых в организации шпионской деятельности, но получила отказ. 4 мая австрийский МИД объявил, что дипломатов выслали из страны.

«Ясно одно: использование дипломатического иммунитета для шпионажа недопустимо»,— заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Россия посчитала шаг Австрии возмутительным, ничем не оправданным и «исключительно политически мотивированным». «Как и в предыдущих подобных случаях, нам не представлено никаких свидетельств, а тем более доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях»,— сказано в заявлении российского посольства. Там уточнили, что персонами нон грата признаны сотрудники посольства и постоянного представительства при ОБСЕ. На действия Австрии последует «жесткая реакция Москвы», вина за дальнейшее ухудшение отношений между странами «в полной мере ложится на Вену», говорится в сообщении диппредставительства.

С 2022 года Австрия выслала в общей сложности, считая и последний случай, 14 российских дипломатов по обвинениям в деятельности, «несовместимой с дипломатическим статусом».

Осенью прошлого года Управление государственной безопасности и разведки Австрии начало расследование в отношении россиянина, который, как утверждается, в интересах России собирал информацию о компании VTA Austria GmbH, занимающейся очисткой сточных вод. Незадолго до этого сотрудника австрийского нефтегазового концерна OMV подозревали в передаче данных о крупных проектах российскому дипломату в Вене. Последнего выслали из страны, после чего Россия в ответ объявила австрийского дипломата персоной нон грата.

Австрия стремится избавиться от имиджа «центра шпионажа в Европе» и «рассадника шпионов», как ее называют европейские СМИ. Не входящая в НАТО страна обладает не только большим количеством штаб-квартир международных организаций, но и особенным законодательством: за шпионаж предусмотрено наказание, только если он направлен непосредственно на Австрию.

Приведенное к присяге в марте новое австрийское правительство решительно занялось ужесточением этого законодательства.

Как сообщил журнал Factor со ссылкой на проект Минюста, в новой редакции Уголовного кодекса страны предусмотрено наказание от шести месяцев до пяти лет за шпионаж «в ущерб институту, органу или иному субъекту Европейского союза или в ущерб другой национальной или межправительственной организации со штаб-квартирой в Австрии».

«Шпионаж представляет собой проблему безопасности для Австрии. В этом правительстве мы изменили курс и предпринимаем решительные действия против него»,— подтвердила Беате Майнль-Райзингер.

Лусине Баласян