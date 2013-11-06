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09 октября, среда
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Новости
08/10
Суд запретил «Победе» брать деньги за регистрацию в зарубежных аэропортах
00:36
Белый дом отказался сотрудничать с демократами Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа
04:11
СМИ: информатор по делу Трампа был связан с одним из кандидатов в президенты от демократов
04:21
Пелоси назвала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту предательством демократии
03:45
Суд обязал Johnson&Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата
03:26
Президент ФТР Тарпищев сообщил об увеличении бюджета «Кубка Кремля»
03:07
Пентагон вывел свои войска с севера Сирии из-за турецкой военной операции
02:41
Россия надеется на нормализацию отношений с Грузией
02:19
Артиллерия Турции открыла огонь по позициям курдов на границе с Сирией
01:54
Сенаторы США сообщили о росте активности российской «фабрики троллей» после выборов 2016 года
01:38
WADA получило ответы России после подозрений в манипуляции с допинг-пробами
01:18
Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за выяснение роли Украины в крушении MH-17
00:53
Берлускони приехал в Сочи по случаю дня рождения Путина
00:10
На митинг в столице Эквадора собираются демонстранты со всей страны
00:00
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(обновлено: 08.10.2019)
Деятельность администрации президента
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Бывший замгенпрокурора Александр Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО
1
Сергею Кириенко не хватает женщин-управленцев
Конкурсу «Лидеры России» меняют правила
4
Управление с приграничными возможностями
Владислава Суркова освободили от кураторства СНГ
2
Экс-глава «Роскосмоса» переведен в полпреды
Игорь Комаров сменил в ПФО Михаила Бабича
Александр Беглов поставил в пример Гошу из фильма «Москва слезам не верит»
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Сергей Кириенко захотел круглогодичную «Тавриду»
Кремлевский чиновник предложил молодежному лагерю переехать
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Международную политику отдадут в новые руки
В управлении президента по внешней политике сменится начальник
2
Сергей Кириенко проинструктировал молодежь
Первый заместитель главы АП рассказал о кадровой политике в РФ
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Финансы
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия