В Севастополе придумали временную схему доставки пассажиров на материк
В Севастополе с 21 ноября начинают продажу билетов на автобусы, которые будут доставлять пассажиров в материковую часть России по временной схеме движения. Людям придется ехать на автобусе до Керчи, а затем пересаживаться на электричку до Тамани. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Пассажир покупает билет из Севастополя, в Керчи пересаживается на электричку до Тамани, а дальше едет автобусом до конечного пункта — в рамках купленного билета. Билет на электричку нужно покупать и оплачивать отдельно»,— уточнил губернатор.
Рейсы, которые идут не через Крымский мост, работают в штатном режиме. Билеты продаются на рейсы в Ростов-на-Дону, Белгород, Мелитополь, Каховку, Москву, Скадовск и Луганск. Автобусное сообщение внутри Крыма также работает без изменений.
Вооруженные силы Украины на этой неделе три раза атаковали Крымский мост. Серьезные повреждения получила автомобильная часть транспортного перехода, движение автотранспорта по мосту приостановили. При этом железнодорожное сообщение удалось возобновить. По данным Минтранса, при атаках обошлось без пострадавших.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, что точные сроки восстановления Крымского моста станут ясны после выдачи инженерных проектных решений. Сейчас специалисты зафиксировали повреждения основной балки пролета арочного моста и самой арки.