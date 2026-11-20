В Севастополе с 21 ноября начинают продажу билетов на автобусы, которые будут доставлять пассажиров в материковую часть России по временной схеме движения. Людям придется ехать на автобусе до Керчи, а затем пересаживаться на электричку до Тамани. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.