Во Франции расследуют участие Депардье и Уэльбека в изнасиловании актрисы
Французская полиция начала расследование в отношении актера Жерара Депардье и писателя Мишеля Уэльбека по обвинению в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники. Дело заведено в связи с жалобой актрисы славянского происхождения, настоящее имя которой не раскрывается, поданной в мае 2025 года.
Согласно жалобе, инцидент произошел 11 декабря 2018 года во время съемок фильма «Спа» (Thalasso) режиссера Гийома Никлу. Режиссер фильма также обвиняется в соучастии и сексуальных домогательствах.
Недавно вступил в силу приговор Жерару Депардье по делу о сексуальных домогательствах на съемках фильма «Зеленые ставни» (Les Volets verts) в 2021 году.