Пентагон опубликовал новый пакет документов об НЛО
Военное министерство США обнародовало очередной, восьмой по счету, пакет документов о неопознанных летающих объектах (НЛО) на специальном государственном портале. В новый пакет вошли 40 текстовых документов и набросков, а также 3 видеозаписи.
Один из вошедших в этот пакет видеороликов был снят на Ближнем Востоке в 2020 году. На записи виден небольшой раскаленный добела объект, который пролетает перед американским военным кораблем. Кроме того, в пакет вошел 538-страничный доклад Ten Month Report. Он подготовлен компанией Bigelow Aerospace Advanced Space Studies в июле 2009 года по контракту с Пентагоном. Документ посвящен изучению аномальных явлений на ранчо Скинуокер в штате Юта, которое широко известно в поп-культуре и уфологии как один из главных центров паранормальной активности и наблюдений НЛО в мире.
О существовании доклада было известно давно, в сети распространялись его неофициальные копии. Сегодня Пентагон впервые официально подтвердил его существование. Авторы доклада сообщают о результатах круглосуточного слежения за территорией ранчо с помощью датчиков, камер и других приборов. Обнародование документов об НЛО было начато по указанию президента США Дональда Трампа, который в середине апреля пообещал раскрыть «любопытные» данные на эту тему. Первый пакет из 158 файлов был опубликован 8 мая.