Один из вошедших в этот пакет видеороликов был снят на Ближнем Востоке в 2020 году. На записи виден небольшой раскаленный добела объект, который пролетает перед американским военным кораблем. Кроме того, в пакет вошел 538-страничный доклад Ten Month Report. Он подготовлен компанией Bigelow Aerospace Advanced Space Studies в июле 2009 года по контракту с Пентагоном. Документ посвящен изучению аномальных явлений на ранчо Скинуокер в штате Юта, которое широко известно в поп-культуре и уфологии как один из главных центров паранормальной активности и наблюдений НЛО в мире.