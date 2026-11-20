«Мы, как объединение операторов связи, очень обеспокоены планируемой реформой связи, которая семимильными шагами идет к реализации. Многие ее требования в конечном итоге приведут к уходу с рынка небольших операторов связи, которые держат медианную стоимость оказания услуг связи. Средний чек сейчас по России — где-то в районе 1 тыс. руб. А с повышением тарифов стоимость вырастет в 2-3 раза. Доступность услуг связи должна быть поставлена во главу угла. Но такие скачки будут очень сильно сказываться на населении, на потребителях услуг связи».