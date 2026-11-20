Связь выходит на новый тариф
Насколько вырастут услуги операторов после новой инициативы властей
Рост цен на связь может ускориться. Об этом пишут «Известия», которым удалось ознакомиться с проектом стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленным Минцифры.
В ведомстве объясняют, что повышение тарифов связано с дисбалансом между нагрузкой на сети и выручкой операторов. Интернет-трафик за последние пять лет ежегодно увеличивался примерно на 20%, в то время как доходы провайдеров связи — лишь на 8%. С необходимостью роста цен согласен и гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин:
«За предыдущие годы накопился некий дисбаланс: трафик вырос в 10 раз, доходы операторов, конечно, росли заметно медленнее. Здесь идет речь исключительно об индексации и о решении тех задач в отрасли, которые накопились. Во-первых, это расширение пропускной способности магистралей и базовых станций, потому что трафик действительно очень сильно растет (недавно тоже был установлен рекорд по пиковой нагрузке на каналы).
Во-вторых, конечно, возникла необходимость перехода на отечественное телекомоборудование, которое требует довольно серьезных капитальных вложений. И в-третьих, нужно выполнять регуляторные нормы по безопасности инфраструктуры и хранению данных. То есть, по сути, плата будет взиматься за то, чтобы связь оставалась быстрой и надежной. Ни о какой сверхприбыли операторов говорить не приходится».
В стратегии развития отрасли связи отмечается, что общий рост цен на услуги в экономике составлял около 10% в год. Но если тарифы будут дорожать быстрее, это может привести к ощутимому оттоку клиентов, считает гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:
«Тарифы растут в первую очередь из-за того, что растет фонд оплаты труда, растут затраты на оборудование, стройку. Соответственно, в прошлые годы тарифы росли достаточно стабильными темпами с учетом этих факторов. Другое дело, что рост тарифов тоже имеет свой потолок — при ускоренном росте это приводит к оттоку абонентов либо на какие-то другие тарифы, более дешевые, либо на замещающие услуги по возможности. Максимальное повышение тарифов, которое может позволить себе оператор, — 10%. После прохождения этой отметки отток клиентов начинает ускоряться».
Впрочем, повлиять на рост цен на связь могут не только растущие расходы операторов. До конца 2026 года в Госдуму может поступить законопроект о реформе отрасли связи. Президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров говорит, что из-за него тарифы могут подорожать в два-три раза:
«Мы, как объединение операторов связи, очень обеспокоены планируемой реформой связи, которая семимильными шагами идет к реализации. Многие ее требования в конечном итоге приведут к уходу с рынка небольших операторов связи, которые держат медианную стоимость оказания услуг связи. Средний чек сейчас по России — где-то в районе 1 тыс. руб. А с повышением тарифов стоимость вырастет в 2-3 раза. Доступность услуг связи должна быть поставлена во главу угла. Но такие скачки будут очень сильно сказываться на населении, на потребителях услуг связи».
В Минцифры сообщили «Известиям», что работа над изменениями в стратегию развития отрасли связи продолжается. В ведомстве также напомнили, что экономическую обоснованность роста цен проверяет Федеральная антимонопольная служба.