Закон об ограничительных мерах был подписан президентом Владимиром Путиным 4 августа. Его будут применять при наличии трех условий: вступления в законную силу судебного решения по уголовному или административному делу, уклонения лица от его исполнения и нахождения лица за пределами страны. Санкции отменяются в случае исполнения гражданином наказания, отмены судебного решения через обжалование, смерти гражданина или его возвращения в Россию.