Иноагенты Соболь, Кац и Лазарева внесены в реестр лиц под временными ограничениями
Минюст обновил реестр эмигрировавших россиян, которые были осуждены по статьям Уголовного кодекса или не выплатили штрафы по административным статьям. В перечень попали 13 человек, среди них — политики Любовь Соболь (иноагент) и Максим Кац (иноагент), а также актриса Татьяна Лазарева (иноагент).
Включение в список предполагает 14 видов ограничений, в том числе заморозку счетов и имущества, блокировку доступа к «Госуслугам», а также запрет на сделки с недвижимостью. 20 ноября в реестр, помимо вышеперечисленных, включили еще 10 человек, признанных в России иностранными агентами:
политолог Аббас Галямов
актер Артур Смольянинов
журналист Алеся Мароховская
журналист Александра Гармажапова
журналист Денис Камалягин
журналист Евгения Балтатарова
активист Семен Кочкин
бывший пиарщик главы Башкортостана Ростислав Мурзагулов
бывший депутат Госдумы Илья Пономарев
бывший издатель «Медиазоны» (признано иноагентом) и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов
Закон об ограничительных мерах был подписан президентом Владимиром Путиным 4 августа. Его будут применять при наличии трех условий: вступления в законную силу судебного решения по уголовному или административному делу, уклонения лица от его исполнения и нахождения лица за пределами страны. Санкции отменяются в случае исполнения гражданином наказания, отмены судебного решения через обжалование, смерти гражданина или его возвращения в Россию.