По объему привлеченных средств IPO стало чуть ли не крупнейшим за всю историю. На самом деле [рынок] напарывается на необходимость такого отрезвления и понимания, что в ближайшее время очень простая задача стоит перед Anthropic: для начала просто выйти хотя бы немного в чистую прибыль. Но сможет ли компания это сделать? Кроме того, после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс все налоговые послабления по отношению к сектору IT теперь под очень большим вопросом.