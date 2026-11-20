Инвесторы охладели к ИИ
Почему успех IPO оказался недолгим
Акции Anthropic упали на 11% на второй день после IPO. В моменте бумаги опускались до $86 — это на $3 выше цены размещения. Уолл-стрит фиксирует быструю прибыль после успешного IPO, отмечают аналитики.
На действия инвесторов могла повлиять публикация Bloomberg о разработке ИИ-агента в Apple, допускают эксперты. Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков считает, что против Anthropic сыграли и другие негативные факторы:
«Anthropic размещался в очень сложный период: скандалы, связанные с Nvidia, критика по вопросам, связанным с окупаемостью проектов с искусственным интеллектом. Понятно, что ажиотаж тоже присутствовал, причем достаточно существенный. Многие факторы наложились друг на друга. Я думаю, что, конечно, будь немножечко другая конъюнктура на рынках, ситуация с Anthropic была бы более позитивной с точки зрения и роста котировок, и удержания выше цены размещения.
Не скажу, что сильно удивлен текущим снижением, потому что превалируют очень негативные тенденции на американском рынке: это ожидание ужесточения денежно-кредитной политики, декабрьское заседание ФРС, общий настрой, который присутствует в сегменте бигтехов. Поэтому ждем достаточно большой волатильности по акциям. Какой-либо существенной угрозы для самой компании не присутствует. Многие оценки по сектору могут быть пересмотрены».
Дебют Anthropic на бирже 19 ноября начался с рекорда. В первые минуты торгов акции подскочили почти на 40%, а капитализация компании достигла $2 трлн.
Однако к закрытию ажиотаж заметно ослаб.
Одну из причин Bloomberg видит в недовольстве институциональных инвесторов. Больше половины крупных фондов не получили ни одной бумаги по заявкам. При распределении предпочтение отдали американским инвесторам, а европейским и азиатским участникам отказали. Частным инвесторам досталось около 15% размещения. На котировках сказались и более глобальные опасения рынка, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:
«Когда впервые стало понятно, что компания, у которой убытки чуть больше $80 млрд, себя оценивает по $1,5 трлн, у многих крупных профессиональных инвесторов на эту тему стали возникать вопросы. Они недовольны не только квотами по участию, они, в принципе, остаются достаточно разочарованными в понимании того, что тренд на резкий рост капитальных вложений у компаний в секторе ИИ может привести к довольно серьезному сокращению доходности.
По объему привлеченных средств IPO стало чуть ли не крупнейшим за всю историю. На самом деле [рынок] напарывается на необходимость такого отрезвления и понимания, что в ближайшее время очень простая задача стоит перед Anthropic: для начала просто выйти хотя бы немного в чистую прибыль. Но сможет ли компания это сделать? Кроме того, после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс все налоговые послабления по отношению к сектору IT теперь под очень большим вопросом.
Понятно, что кто-то из потенциальных эмитентов захочет дождаться локального минимума. Я думаю, это отрезвляет их и заставляет задуматься о выходе на рынок через какой-то период времени. Они сейчас посмотрят на историю с Anthropic, SpaceX, и некоторое осознание у них придет: а стоит ли? И если стоит, то когда? И, самое главное, зачем? То, что рынок начинает все больше разочаровываться в огромных инвестпрограммах, ставит под вопрос их способность выйти на чистую прибыль.
Это в конечном счете приводит как раз к схлопыванию "пузырей", что на рынке было неоднократно».
На фоне потерь Anthropic акции американских технологических гигантов продолжают падать. Бумаги Nebius Аркадия Воложа и производителя чипов AMD сегодня теряют 10%. Акции Amazon дешевеют на 1%. По оценке Bloomberg, рекордное размещение Anthropic не смогло поддержать рынок ИИ.