Сферою в любовь, с правом на надежду

Владимир Путин в понедельник назначил Владимира Бочарникова начальником управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере. Эта структура, созданная в июне 2024 года, займется вопросами культуры, просвещения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Курировать новое управление будет помощник президента Владимир Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Управление по государственной политике в гуманитарной сфере было создано указом президента еще в июне, но до последнего времени оставалось без руководителя. О назначенном на этот пост 30 сентября Владимире Бочарникове информации в открытых источниках крайне мало. Известно, что он трудился на различных должностях в администрации президента (АП): в частности, возглавлял департамент в управлении по вопросам госслужбы и кадров, а позже работал в управлении по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, где в последнее время занимал пост заместителя начальника управления. В 2020 году вошел в состав правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Согласно положению об управлении по госполитике в гуманитарной сфере (утверждено указом президента в августе), к основным задачам этого подразделения АП относятся обеспечение государственной культурной политики и госполитики в области исторического просвещения; подготовка предложений президенту, касающихся в том числе «сохранения и укрепления духовно-нравственных основ российского общества» и сохранения историко-культурного наследия; обеспечение взаимодействия главы государства с органами публичной власти, культурными, образовательными и научными организациями; представление президенту предложений по вопросам международного культурно-гуманитарного сотрудничества (подробнее см. справку).

До создания новой структуры вопросами культурной политики в АП занималось в основном управление по общественным проектам (УОП) во главе с Сергеем Новиковым. УОП входит в так называемый внутриполитический блок Кремля, курируемый первым заместителем главы АП Сергеем Кириенко. Куратором «гуманитарного» управления будет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Поэтому сразу после учреждения нового управления источники “Ъ” указывали, что будущий баланс между двумя структурами во многом определит выбор начальника управления и его близость к господину Мединскому.

В этом смысле фигура Владимира Бочарникова, чья работа до сих пор носила непубличный характер, выглядит компромиссной. О его близких связях с Владимиром Мединским источникам “Ъ” ничего не известно, зато знающие нового назначенца собеседники “Ъ” называют его «карьерным чиновником в лучшем смысле этого слова». А регулярно работающий с АП политтехнолог Евгений Минченко отмечает, что у тех, с кем он говорил, о Владимире Бочарникове «очень хорошие отзывы по деловым и человеческим качествам».

Политолог Александр Немцев называет «обычной кадровой практикой» назначение в новое управление человека с серьезным опытом, но непубличным бэкграундом. Главный вопрос — будет ли господин Бочарников курировать всю культурную политику или поделит ее с Сергеем Новиковым, считает эксперт: «Это станет понятно, когда разделят подведомственные организации. Скорее всего, новое управление будет курировать Российское военно-историческое общество (его возглавляет Владимир Мединский.— “Ъ”) и все, что связано с военной историей. Но есть Фонд культурных инициатив, который сейчас курирует УОП». Возможно, по поводу разделения полномочий двух структур будет какое-то специальное решение «сверху», предполагает господин Немцев.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова, Афанасий Сборов