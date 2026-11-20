Верховный суд поддержал жителя Ставрополья в споре о выкупе земли без торгов
Владелец жилого дома может выкупить участок без торгов, даже если ранее арендовал эту землю на аукционе, а чиновникам не нравятся сорняки или незаконченная отделка здания. К такому выводу пришла административная коллегия Верховного суда (ВС) в споре жителя Ставрополья с властями Шпаковского округа.
В июле 2024 года Павел Захаров выиграл торги и взял в аренду на 20 лет два участка по 12 соток в хуторе Садовый. Земля предназначалась для личного подсобного хозяйства (ЛПХ). К июлю 2025 года гражданин зарегистрировал в ЕГРН права на два дома площадью 113,7 и 121,9 кв. м, стоящие на участках, и подал заявления о выкупе земли без торгов. Он сослался на статью 39.20 Земельного кодекса (ЗК), которая дает собственникам зданий исключительное право выкупить землю под ними.
Но местный комитет по градостроительству отказал. Один дом, по его мнению, еще не достроен, потому что на фасаде шла отделка, а второй не подключен к коммуникациям. Кроме того, участки не огорожены и заросли сорняками, добавили власти. Суды первой инстанции и апелляции признали отказы комитета незаконными и обязали его заново рассмотреть обращение. Но кассация отклонила иск гражданина, указав, что выкуп меняет существенные условия договора аренды, заключенного на торгах, а это недопустимо.
Верховный суд отменил кассационное определение и удовлетворил иск господина Захарова. Коллегия судей отметила, что на земле для ЛПХ разрешено строить жилье, а регистрация дома в Госреестре публично достоверна и сама по себе достаточна для выкупа участка. Договор аренды выкупу не мешает, подчеркнул ВС с опорой на закон о приватизации государственного и муниципального имущества.
Отсутствие забора и сорная трава тоже не повод для отказа, поскольку таких оснований нет в перечне статьи 39.16 ЗК. Коллегия судей также указала, что кассация нарушила процессуальные нормы, сославшись на обстоятельства, которые комитет не заявлял. В комментарии для “Ъ” выводы ВС поддержал адвокат МЗС Петр Савищев, представлявший интересы Павла Захарова.