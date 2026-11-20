В июле 2024 года Павел Захаров выиграл торги и взял в аренду на 20 лет два участка по 12 соток в хуторе Садовый. Земля предназначалась для личного подсобного хозяйства (ЛПХ). К июлю 2025 года гражданин зарегистрировал в ЕГРН права на два дома площадью 113,7 и 121,9 кв. м, стоящие на участках, и подал заявления о выкупе земли без торгов. Он сослался на статью 39.20 Земельного кодекса (ЗК), которая дает собственникам зданий исключительное право выкупить землю под ними.