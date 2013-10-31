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12 июля, пятница
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00:01
Главные анонсы 12 июля
11/07
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
11/07
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%
11/07
Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО
00:21
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
06:15
Apple не разрешили зарегистрировать в России товарный знак дополненной реальности
05:56
Совет Минкульта предложил предоставить господдержку 10 фильмам в 2019 году
05:46
Власти Судана заявили о предотвращении еще одной попытки переворота
05:26
Глава ДНР заявил о критической ситуации на юге Донбасса
04:58
Dow Jones впервые превысил отметку в 2700 пунктов
04:49
СМИ сообщили о проверке в офисе президента Украины
04:28
Президент Молдавии хочет попросить Россию о скидке на газ
03:59
На Украине суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов бывшего замгенпрокурора
03:34
Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку
03:27
В России более 7 млн кв. м жилья строят с применением эскроу-счетов
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(обновлено: 11.07.2019)
Деятельность Совета федерации
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1
Россия готовит ответ на «моральные войны»
В Совете федерации обсудили угрозу духовному суверенитету страны
11
Сенаторы и Роскомнадзор защитили интернет от «самых изощренных атак»
Совет федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
58
Спикеров делать из этих людей
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
2
В регионах могут появиться реестры неимущих граждан
Совет федерации обсуждает механизмы выполнения поручений президента
126
Совет федерации проголосовал против «оранжевой свистопляски»
Наказание за фейковые новости и неуважение к власти вводят в действие
7
Хостелам дадут время на выселение
Совет федерации и Госдума обсудят сроки вступления в действие поправок в Жилищный кодекс
35
СПЧ выступил против инициатив Андрея Клишаса
Правозащитники попросили Совет федерации отклонить законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти
«Теперь оставлять человека необезболенным незаконно»
Совет федерации одобрил законопроект о паллиативной медпомощи
Парламент Хакасии получил сенатора
Спустя пять месяцев после выборов пост занял единоросс
1
Позитивно-репродуктивное поведение станет игрой
В Совете федерации хотят разработать приложение для увеличения рождаемости
8
Валентина Матвиенко вошла в президентский график
Спикер СФ сократит зарубежный визит, чтобы присутствовать на оглашении послания
3
Совет федерации дошел до положения виз
Электронные разрешения на въезд в Россию могут сделать платными
27
«Такое публике нравится»
Политики и эксперты считают задержание Рауфа Арашукова показательным
145
За сенатором пришли в Совет федерации
Рауф Арашуков задержан по подозрению в организации двух убийств
10
Учителя еще не могут, а ученики уже не хотят
В Совфеде обсудили систему воспитания подрастающего поколения
43
«Должна быть культура в отношении граждан к представителям власти»
Валентина Матвиенко считает, что государство нужно защищать от «продуманных оскорблений»
65
«После Нового года люди выйдут на улицу с собакой и окажутся вне закона»
Закон о животных нашел противников в Совете федерации
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Фото дня: 11 июля
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Пожар возле ТЭЦ в Мытищах
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Что стало с объектами, построенными советскими заключенными
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Фото дня: 10 июля
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Как политики, бизнесмены и деятели культуры живут без казино
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Ежегодный фестиваль цветов в ГУМе, ретроспектива «Восхождение» в кинотеатре «Иллюзион», вручение премии «Медиа-Менеджер России»
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Из чего состоит китайская армия и кому стоит ее опасаться
Вверх кармашками-2019: как изменились доходы и имущество глав регионов
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Как изменилась российская индустрия казино
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия