Экс-посол России во Франции Алексей Мешков стал сенатором от Тверской области

Губернатор Тверской области Виталий Королев наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти региона бывшего посла России во Франции и в Монако Алексея Мешкова. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мешков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Алексей Мешков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сегодня Владимир Путин освободил господина Мешкова от должности посла. Кресло тверского сенатора ранее занимала заместитель председателя комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Алексею Мешкову 67 лет, выпускник МГИМО. В 2001–2004 годах, а также в 2012-2017 годах работал замминистра иностранных дел. В промежутке восемь лет занимал пост посла России в Италии и по совместительству в Сан-Марино.

Андрей Прах