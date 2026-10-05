Парламент не место для лангустий

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила облагать деликатесную продукцию, включая лобстеров и лангустинов, НДС в размере 22%. Сейчас подобные товары бизнес может классифицировать как «прочие продукты», для которых установлена льготная ставка в 10%. Объемы таких деликатесов на рынке, впрочем, минимальны и в основном ввозятся из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Отменить льготы НДС «на деликатесные продукты, включая лобстеров и лангустинов» предложила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко 5 октября в ходе парламентских слушаний по параметрам проекта трехлетнего федерального бюджета. На такую продукцию, по словам госпожи Матвиенко, сейчас действует льготная ставка НДС в 10%. Она предложила стандартный размер налога в 22%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 млрд руб. в год, заявила спикер Совета федерации: «Ну подумаешь, 6 миллиардов — курочка по зернышку клюет».

Повышение НДС на деликатесную продукцию позволит привлечь дополнительные средства, на которые, по словам Валентины Матвиенко, «можно построить, например, две новые школы или детскую больницу». «А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят»,— цитирует спикера ТАСС. Необходимость отменить пониженную ставку при продаже деликатесной продукции госпожа Матвиенко упомянула в свете требуемой инвентаризации существующих в разных отраслях налоговых льгот.

В Рыбном союзе заявили “Ъ”, что инициатива спикера Совета федерации направлена на устранение существующего правового пробела в налоговом законодательстве.

После вступления в силу Федерального закона от 28 октября 2025 года № 425-ФЗ базовая ставка НДС в России составляет 22%. По этой максимальной ставке уже облагается большая часть деликатесной рыбной продукции (икра, осетровые, лососевые, крабы). Однако такие виды продукции, как устрицы, омары и лобстеры, напрямую не исключены из льготного перечня, поясняют в Рыбном союзе. Поэтому, отмечают в союзе, бизнес может классифицировать их как «прочие морепродукты», применяя пониженную ставку 10%. Такая льгота распространяется только на обычную, то есть социально значимую рыбу и морепродукты, следует из налогового законодательства РФ.

«Отмена преференции закроет существующую брешь, уравняв премиальных моллюсков и ракообразных с остальными рыбными деликатесами»,— убеждены в Рыбном союзе.

Весь премиум-сегмент рыбного рынка полностью перейдет на единые фискальные правила, добавляют там.

Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации, 5 октября 2026 года (цитата по «РИА Новости»): И только так, с оптимизмом, закатав рукава, всем нам надо добиваться повышения доходной базы и умного бюджетирования.

Повышение НДС для деликатесных продуктов, включая устриц, омаров, лангустинов и лобстеров, никак не скажется на рынке, считает руководитель Информационного центра по рыболовству Александр Савельев. По его оценке, эта продукция занимает минимальную долю на рынке и не пользуется спросом среди потребителей в России. К тому же в основном практически все эти деликатесы импортные и доставляются в магазины издалека, когда они уже не первой свежести, добавляет эксперт.

Это нишевые продукты высокого ценового сегмента, которые совокупно, по доступным данным, не занимают даже 1% рынка, соглашаются в Рыбном союзе. Например, по данным организации, за 2025 год лангустинов было импортировано в Россию лишь 3,7 тыс. тонн, что составляет 0,5% от общего объема рыбного импорта и 0,1% от объема внутреннего потребления такой продукции. В прошлом году устриц было ввезено еще меньше — 630 тонн, что составляет 0,1% от объема импорта и 0,01% от объема потребления. Про омаров и лобстеров и говорить нечего — это едва ли не штучный товар, добавляют в Рыбном союзе.

За прошлый год Россия импортировала 680 тыс. тонн рыбы и морепродуктов разных сортов на $3,1 млрд, что соответственно на 3% и 7% больше, чем в 2024 году, следует из данных Рыбного союза. Крупнейшим поставщиком стала Белоруссия с долей около 16% в натуральном выражении и 11% в стоимостном. На втором месте по объему поставок с долей 14% в натуральном выражении и 13% в стоимостном находится Китай. Топ-3 замыкает Турция с долей 11% в весе и 16% в стоимости.

Халиль Аминов, Владимир Комаров