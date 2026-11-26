Сенаторы внесли законопроект об уголовной ответственности за публикацию последствий прилетов
Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета федерации Андреем Яцкиным и председателем комитета по конституционному законодательству Андреем Клишасом внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые вводят запрет на публикацию в СМИ и распространение в интернете последствий применения автоматизированных беспилотных комплексов, совершения противником терактов, диверсий, покушений, а также информации о скоплениях военной техники, предприятиях по производству и хранению оружия.
В случае обнаружения таких сообщений доступ к ним будет блокироваться по требованию Генпрокуратуры. Нарушителям будет грозить как административная ответственность (штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физических лиц), так и уголовная (до пяти лет лишения свободы).
Сенаторы предлагают внести изменения в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также новые составы в Административный кодекс и Уголовный кодекс. Согласно тексту поправок, публикация информации о прилетах «при освещении событий в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники» допускается только в случаях, установленных законодательством.
В пояснительной записке говорится, что информация о прилетах, публикуемая россиянами, становится источником сведений «при определении стратегии ведения боя противником». «Момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию ее полета, а также выявить методом математического расчета местоположение пусковой установки»,— объясняют авторы.