Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета федерации Андреем Яцкиным и председателем комитета по конституционному законодательству Андреем Клишасом внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые вводят запрет на публикацию в СМИ и распространение в интернете последствий применения автоматизированных беспилотных комплексов, совершения противником терактов, диверсий, покушений, а также информации о скоплениях военной техники, предприятиях по производству и хранению оружия.