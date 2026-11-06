В Совете федерации и Госдуме сократят аппарат

Помимо сокращения штата, помощники депутатов пройдут аттестацию, которая заменит собеседование. Штатная численность гражданских служащих Госдумы в 2012 году, согласно данным Росстата, составляла 1815 человек. В аппарате Совета федерации, по данным на 2016 год, работало 850 человек.