Сенаторы поговорили об искусственном
Совет федерации назначил заместителя председателя Верховного суда и трех новых судей
Председателем коллегии Верховного суда (ВС) по гражданским делам стал Олег Нефедов, всего полгода назад возглавивший дисциплинарную коллегию ВС. До этого он занимался рассмотрением административных споров, в том числе дел о запрете экстремистских организаций. Впрочем, сенаторов, утвердивших 14 октября новое назначение господина Нефедова и еще трех судей, больше всего волновали вопросы использования искусственного интеллекта в работе судов.
Представляя в Совете федерации (СФ) внесенные президентом кандидатуры новых судей, председатель ВС Игорь Краснов заверил, что все они отвечают самым высоким профессиональным требованиям и обладают необходимыми личными качествами. В случае назначения Лариса Шеломанова и Любовь Бессчасная будут работать в коллегии ВС по административным делам, а Эдуард Каминский войдет в состав коллегии по гражданским делам.
С Олегом Нефедовым, которого президент представил на пост зампреда ВС и главы коллегии по гражданским делам, сенаторы общались всего полгода назад, когда назначали его на должность руководителя дисциплинарной коллегии ВС. До этого судья Нефедов занимался рассмотрением административных споров, а его самые известные решения — о признании движений ЛГБТ и сатанизма экстремистскими и запрещенными в России.
Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что его комитет поддержал представленные кандидатуры единогласно. У сенаторов претензий к кандидатам тоже не нашлось, однако вопросы были.
Сенатор от Амурской области Иван Абрамов спросил у Олега Нефедова, как в ВС планируют использовать суверенные национальные модели искусственного интеллекта (ИИ). Тот напомнил, что в сентябре Игорь Краснов утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство: в ней изложены цели и задачи, которыми будет руководствоваться вся судебная система. Один из основных принципов заключается в том, что ИИ не заменяет судью, а только помогает ему. Приоритет при этом будут иметь отечественные разработки. «Главное, чтобы судебное решение не принимал ИИ, а все-таки принимали судьи»,— еще раз подчеркнула председатель СФ Валентина Матвиенко. «Никогда не заменит!» — успокоил ее господин Нефедов.
Лариса Шеломанова, которая переходит в ВС из Второго кассационного суда общей юрисдикции, рассказала сенаторам о резком росте числа налоговых споров, что стало следствием налоговой реформы и изменения порядка администрирования налогов. В связи с внедрением внесудебного порядка взыскания задолженности и консолидацией налоговых обязательств на едином счете судам приходится рассматривать дела о формировании сальдо счета, о надлежащем уведомлении о налоговом обязательстве, об очередности взыскания и об автоматическом списании задолженности. Много споров по поводу пропуска срока обращения в суд и проверки расчета пени, сумма которой сейчас формируется в автоматическом режиме, в том числе и по истекшим обязательствам. Всплывает задолженность даже 10–15-летней давности, рассказала судья. Количество дел выросло, а сами споры стали намного сложнее, призналась она.
Если принимаемые законы вызывают такой рост обращений и дополнительную нагрузку на судей — значит, законодатели чего-то не учли, самокритично отреагировала Валентина Матвиенко. Нужно проанализировать и вместе с ВС подумать, что следует сделать, чтобы снизить количество обращений, предложила она.
«Полезна ли для судьи смена регионов?» — поинтересовался орловский сенатор Вадим Соколов. Безусловно полезна, заверила его Лариса Шеломанова: работая долго в одном регионе, судья оказывается встроен в местную среду, возникает эффект «взаимной узнаваемости». «Речь даже не о коррупции, а именно о процессуальной осторожности при принятии решений, что оказывает негативное решение на беспристрастность, объективность деятельности судьи»,— разъяснила госпожа Шеломанова. Смена региона, по ее словам, позволяет разорвать локальные связи и способствует профессиональному росту судьи, если он готов выйти из зоны комфорта.
У зампреда ВС Татарстана Эдуарда Каминского спрашивали про способы улучшить работу аппарата судов и упростить доступ к правосудию. В обоих случаях ключом к успеху является цифровизация судебной деятельности и унификация процессуальных процедур, объяснил судья.
Но ИИ ведь тоже может ошибаться, допытывался сенатор от Амурской области Артем Шейкин у бывшей судьи Пятого арбитражного апелляционного суда Любови Бессчасной. Например, он может неверно понять смысл какого-то документа — и кто тогда будет нести ответственность? ИИ применяется во всех сферах жизни, но по Конституции судьей может быть только гражданин РФ, поэтому в упомянутой концепции четко закреплена руководящая роль судьи, объяснила кандидат в ВС. ИИ может предложить проект судебного акта, но ответственность за законность выводов лежит только на судье, заверила госпожа Бессчасная. Таким образом, ИИ может и должен применяться при соблюдении основного принципа: правосудие осуществляется только человеком, подытожила она.
«Любовь Анатольевна вынесла приговор искусственному интеллекту в судебной системе»,— иронично констатировала Валентина Матвиенко, после чего сенаторы утвердили кандидатуры всех судей.