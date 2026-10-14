Сенаторы поговорили об искусственном

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов спросил у Олега Нефедова, как в ВС планируют использовать суверенные национальные модели искусственного интеллекта (ИИ). Тот напомнил, что в сентябре Игорь Краснов утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство: в ней изложены цели и задачи, которыми будет руководствоваться вся судебная система. Один из основных принципов заключается в том, что ИИ не заменяет судью, а только помогает ему. Приоритет при этом будут иметь отечественные разработки. «Главное, чтобы судебное решение не принимал ИИ, а все-таки принимали судьи»,— еще раз подчеркнула председатель СФ Валентина Матвиенко. «Никогда не заменит!» — успокоил ее господин Нефедов.