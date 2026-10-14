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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Власть

Сенаторы поговорили об искусственном

Совет федерации назначил заместителя председателя Верховного суда и трех новых судей
Председателем коллегии Верховного суда (ВС) по гражданским делам стал Олег Нефедов, всего полгода назад возглавивший дисциплинарную коллегию ВС. До этого он занимался рассмотрением административных споров, в том числе дел о запрете экстремистских организаций. Впрочем, сенаторов, утвердивших 14 октября новое назначение господина Нефедова и еще трех судей, больше всего волновали вопросы использования искусственного интеллекта в работе судов.
Кандидат на должность заместителя председателя Верховного Суда Олег Нефедов, кандидаты на должности судей Верховного Суда РФ Эдуард Каминский, Лариса Шеломанская, Любовь Бессчасная (слева направо) перед началом заседания Совета Федерации

Кандидат на должность заместителя председателя Верховного Суда Олег Нефедов, кандидаты на должности судей Верховного Суда РФ Эдуард Каминский, Лариса Шеломанская, Любовь Бессчасная (слева направо) перед началом заседания Совета Федерации

Алексей Майшев / РИА Новости

Представляя в Совете федерации (СФ) внесенные президентом кандидатуры новых судей, председатель ВС Игорь Краснов заверил, что все они отвечают самым высоким профессиональным требованиям и обладают необходимыми личными качествами. В случае назначения Лариса Шеломанова и Любовь Бессчасная будут работать в коллегии ВС по административным делам, а Эдуард Каминский войдет в состав коллегии по гражданским делам.
С Олегом Нефедовым, которого президент представил на пост зампреда ВС и главы коллегии по гражданским делам, сенаторы общались всего полгода назад, когда назначали его на должность руководителя дисциплинарной коллегии ВС. До этого судья Нефедов занимался рассмотрением административных споров, а его самые известные решения — о признании движений ЛГБТ и сатанизма экстремистскими и запрещенными в России.
Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что его комитет поддержал представленные кандидатуры единогласно. У сенаторов претензий к кандидатам тоже не нашлось, однако вопросы были.
Сенатор от Амурской области Иван Абрамов спросил у Олега Нефедова, как в ВС планируют использовать суверенные национальные модели искусственного интеллекта (ИИ). Тот напомнил, что в сентябре Игорь Краснов утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство: в ней изложены цели и задачи, которыми будет руководствоваться вся судебная система. Один из основных принципов заключается в том, что ИИ не заменяет судью, а только помогает ему. Приоритет при этом будут иметь отечественные разработки. «Главное, чтобы судебное решение не принимал ИИ, а все-таки принимали судьи»,— еще раз подчеркнула председатель СФ Валентина Матвиенко. «Никогда не заменит!» — успокоил ее господин Нефедов.

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Лариса Шеломанова, которая переходит в ВС из Второго кассационного суда общей юрисдикции, рассказала сенаторам о резком росте числа налоговых споров, что стало следствием налоговой реформы и изменения порядка администрирования налогов. В связи с внедрением внесудебного порядка взыскания задолженности и консолидацией налоговых обязательств на едином счете судам приходится рассматривать дела о формировании сальдо счета, о надлежащем уведомлении о налоговом обязательстве, об очередности взыскания и об автоматическом списании задолженности. Много споров по поводу пропуска срока обращения в суд и проверки расчета пени, сумма которой сейчас формируется в автоматическом режиме, в том числе и по истекшим обязательствам. Всплывает задолженность даже 10–15-летней давности, рассказала судья. Количество дел выросло, а сами споры стали намного сложнее, призналась она.
Если принимаемые законы вызывают такой рост обращений и дополнительную нагрузку на судей — значит, законодатели чего-то не учли, самокритично отреагировала Валентина Матвиенко. Нужно проанализировать и вместе с ВС подумать, что следует сделать, чтобы снизить количество обращений, предложила она.
«Полезна ли для судьи смена регионов?» — поинтересовался орловский сенатор Вадим Соколов. Безусловно полезна, заверила его Лариса Шеломанова: работая долго в одном регионе, судья оказывается встроен в местную среду, возникает эффект «взаимной узнаваемости». «Речь даже не о коррупции, а именно о процессуальной осторожности при принятии решений, что оказывает негативное решение на беспристрастность, объективность деятельности судьи»,— разъяснила госпожа Шеломанова. Смена региона, по ее словам, позволяет разорвать локальные связи и способствует профессиональному росту судьи, если он готов выйти из зоны комфорта.
У зампреда ВС Татарстана Эдуарда Каминского спрашивали про способы улучшить работу аппарата судов и упростить доступ к правосудию. В обоих случаях ключом к успеху является цифровизация судебной деятельности и унификация процессуальных процедур, объяснил судья.
Но ИИ ведь тоже может ошибаться, допытывался сенатор от Амурской области Артем Шейкин у бывшей судьи Пятого арбитражного апелляционного суда Любови Бессчасной. Например, он может неверно понять смысл какого-то документа — и кто тогда будет нести ответственность? ИИ применяется во всех сферах жизни, но по Конституции судьей может быть только гражданин РФ, поэтому в упомянутой концепции четко закреплена руководящая роль судьи, объяснила кандидат в ВС. ИИ может предложить проект судебного акта, но ответственность за законность выводов лежит только на судье, заверила госпожа Бессчасная. Таким образом, ИИ может и должен применяться при соблюдении основного принципа: правосудие осуществляется только человеком, подытожила она.
«Любовь Анатольевна вынесла приговор искусственному интеллекту в судебной системе»,— иронично констатировала Валентина Матвиенко, после чего сенаторы утвердили кандидатуры всех судей.
Совет федерации
Верховный суд

Авторы

  • Анастасия Корня
    Анастасия Корня
    старший корреспондент