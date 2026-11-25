Код держится за льготы
ИТ-отрасль просит Совет федерации не отменять УСН в регионах
Участники ИТ-рынка попросили Совфед сохранить региональные налоговые льготы для разработчиков ПО и поставщиков ИТ-услуг. Из-за принятых Госдумой поправок с 2027 года ставки УСН для части компаний могут вырасти с 1% до 6% и с 5% до 15%. В отрасли предупреждают, что сильнее всего это ударит по небольшим региональным разработчикам и приведет к перерегистрации компаний в Москву, что противоречит общей госполитике по развитию экономики регионов РФ.
Четыре объединения российских ИТ-компаний попросили председателя Совета федерации Валентину Матвиенко сохранить для разработчиков программного обеспечения и поставщиков ИТ-услуг пониженные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) в регионах. Об этом говорится в письме от 23 ноября, подписанном исполнительным директором АПКИТ Николаем Комлевым, исполнительным директором АРПП «Отечественный софт» Ренатом Лашиным, президентом «Руссофта» Валентином Макаровым и директором Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрием Соколовым 23 ноября (есть у “Ъ”).
Речь идет о поправках к Налоговому кодексу РФ, которые Госдума приняла в третьем чтении и направила в Совфед 23 ноября. Он ограничивает перечень отраслей, для которых регионы могут снижать ставки УСН. С 2027 года компании, занимающиеся разработкой ПО и прочими ИТ-услугами, могут лишиться региональных льгот по УСН, поскольку в новый перечень видов деятельности, для которых разрешено снижать ставки, они не вошли. Сейчас регионы могут устанавливать ставку УСН от 1% до 6% для компаний, которые платят налог с доходов, и от 5% до 15% — для тех, кто платит его с разницы между доходами и расходами. Ставка для ИТ-компаний в регионах может вырасти с 1% до 6% и с 5% до 15% соответственно, сказано в письме.
Федеральные льготы по страховым взносам и налогу на прибыль не компенсируют этот рост, поскольку относятся к другим платежам, подчеркивают представители отрасли.
По приведенным в обращении данным исследования «Руссофта», в 2025 году совокупная чистая прибыль российских разработчиков ПО сократилась на 34%, а у компаний с выручкой менее 375 млн руб.— на 49%. Инвестиции отрасли в развитие снизились на 37%, с 575 млрд до 360 млрд руб. Повышение налоговой нагрузки сильнее всего затронет небольших региональных разработчиков, считают авторы обращения. В связи с этим они просят сохранить за правительством право определять виды деятельности, для которых регионы могут снижать ставки УСН, и включить ИТ-отрасль в перечень на 2027 год. В качестве временной меры авторы письма предлагают сохранить действующие региональные льготы до 1 января 2029 года. Представители ассоциаций подтвердили отправку письма. “Ъ” направил запросы в Минцифры, Минфин и Совфед.
Герман Греф, глава Сбербанка, на форуме «Цифровые решения-2026», ТАСС:
Нельзя разделять государство и бизнес. Если ты говоришь, что граждане — это твои дети и часть тебя, то бизнес — такой же ребенок, который является частью тебя.
Резкое повышение налогового давления на инновационный бизнес в регионах неизбежно ведет либо к банкротству, либо к уходу в тень или другую юрисдикцию, отметил Валентин Макаров. Господин Лашин напомнил, что 39% участников опроса Торгово-промышленной палаты оценили влияние новых налоговых правил как критическое. В этих условиях сокращение льгот создаст дополнительные финансовые риски для разработчиков и их заказчиков, добавил он.
Сейчас государственная политика в области развития регионов направлена на стимулирование в них разных секторов экономики, включая ИТ, говорит собеседник “Ъ” на ИТ-рынке.
Среди прочего это установление в регионах пониженных ставок налогов и спецрежимов по определенным видам деятельности. По итогам ПМЭФ-2026 правительству было поручено определить перечень, порядок и сроки для госкомпаний, подлежащих перемещению из Москвы в другие субъекты РФ, напоминает он. То есть все действия были направлены на снижение чрезмерной экономической концентрации и активности в столице. «Если сейчас у регионов будет свернута большая часть налоговых ИТ-программ, то бизнес потеряет экономическую привлекательность. А значит, он, напротив, будет возвращаться в Москву, чтобы искать иной источник дохода или даже вид деятельности»,— заключает собеседник “Ъ”.
Опасения отрасли оправданны, но дефицит федерального бюджета уже превысил планируемый, и политика Минфина с сокращением дополнительных льгот понятна, отметил замдиректора исследовательского центра ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. Оптимальным решением могла бы стать выборочная поддержка наиболее перспективных региональных игроков и помощь компаниям в фокусировке на наиболее востребованных на рынке решениях, добавил он.