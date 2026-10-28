Сенаторы поспорили о сокращении числа чиновников
На пленарном заседании Совета федерации произошла редкая для верхней палаты дискуссия. Во время «разминки» (сессия свободных выступлений) томский сенатор Виктор Кресс заявил о проблеме сокращения представительства федеральных структур в регионах. В пример парламентарий привел Центробанк, который с 1 января ликвидирует операционно-кассовые центры в 23 субъектах. По словам сенатора, в результате в Томской области под сокращение подпадут более 100 человек.
Еще сильнее бывшего губернатора (господин Кресс возглавлял регион с 1995 по 2012 год) возмутило укрупнение структур Соцфонда, которое «прямо бьет по интересам и карману пенсионеров» в сельских районах. Досталось и «Почте России»: «Никто уже не удивится, если в ближайшее время придется пенсионеру из далекого села ехать за пенсией в райцентр». Наконец, Виктор Кресс раскритиковал упразднение районных и межрайонных налоговых инспекций.
По словам сенатора, изменения проводятся кулуарно и объясняются процессами цифровизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ), а местные власти ставятся перед фактом. Единственным исключением он назвал Верховный суд, который осуществляет реструктуризацию на законодательном уровне и согласует ее с общественностью и парламентом. «А нельзя такой порядок установить для всех федеральных структур?» — поинтересовался господин Кресс.
Выступление вызвало жесткую отповедь со стороны председателя палаты Валентины Матвиенко, которая назвала его «негосударственным и неправильным». «У нас уже развелось столько чиновников, в том числе и федеральных в регионах,— некому работать на предприятиях,— возмутилась спикер.— Любая попытка сократить, объединить и так далее вызывает априори протест губернаторов. А они же не удельные князья».
По словам госпожи Матвиенко, федеральным органам виднее, как реформировать собственную структуру: «Для чего мы такие деньги тратим на цифровизацию, на ИИ, на современные методы управления, на внедрение электронного форматов общения?» Подход Виктора Кресса она назвала «нафталинным сценарием» и заверила, что по этому пути государство не пойдет. А в качестве примера привела Совет федерации, где также планируется на 10% сократить штат сотрудников.