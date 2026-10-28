Сенаторы поспорили о сокращении числа чиновников

По словам госпожи Матвиенко, федеральным органам виднее, как реформировать собственную структуру: «Для чего мы такие деньги тратим на цифровизацию, на ИИ, на современные методы управления, на внедрение электронного форматов общения?» Подход Виктора Кресса она назвала «нафталинным сценарием» и заверила, что по этому пути государство не пойдет. А в качестве примера привела Совет федерации, где также планируется на 10% сократить штат сотрудников.