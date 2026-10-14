Перейти от общего к частному станет сложнее
В Совете федерации требуют усилить контроль за негосударственными вузами
Выдача лицензий на осуществление образовательной деятельности частным вузам может быть приостановлена «до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства». С таким предложением выступила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания 14 октября. Она уверена, что сейчас этот процесс слишком упрощен и поэтому многие организации просто зарабатывают на студентах деньги, не давая при этом качественного образования. Эксперты полагают, что запретительные меры не приведут к должному результату и государству следует определиться, что оно в принципе хочет от сферы частного высшего образования.
Тему регулирования частного образования во время «правительственного часа» в Совете федерации (СФ) с Минобрнауки подняла сенатор от Новгородской области Елена Писарева. По ее словам, наиболее серьезные претензии к качеству образования граждане адресуют именно частным вузам, число которых за последнее время значительно увеличилось.
Спикер СФ Валентина Матвиенко поддержала ее мысль, отметив, что сейчас существует «целый пласт частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность». По ее словам, процесс получения лицензий на образовательную деятельность слишком упрощен, в результате учредить высшее учебное заведение «может любой желающий, буквально нажав пару кнопок», а лицензии выдаются «заявительным порядком».
«За пять дней ларек не откроешь, киоск газетный не откроешь, а высшее учебное заведение можно»,—заявила госпожа Матвиенко.
Все это, по словам спикера СФ, превращает сферу образования в бизнес и «торговлю дипломами», а качество образования от этого падает. Чтобы решить проблему, госпожа Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных высших учебных заведений до «наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства», а также согласовывать открытие новых частных вузов с главами регионов, на территории которых они расположены.
По данным Минобрнауки на 2025 год, в частных вузах обучалось 646,2 тыс. человек. Они распределились между 257 основными университетами и еще 102 филиалами. От общего числа вузов негосударственные составляют 34% — на них приходится 13% общего числа студентов.
Выступавший в Совете федерации глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что сейчас в России работает 345 частных вузов, средний балл поступивших туда в 2026 году выпускников в среднем на 7 баллов меньше, чем в госуниверситетах, и «это плохой сигнал». Большинство из них ведет набор по социогуманитарным направлениям, попавшим под регулирование платных мест, добавил министр. Ранее в Минобрнауки приводили данные, согласно которым в эту приемную кампанию частные вузы недосчитались 20% платных мест (см. “Ъ” от 17 февраля). В текущем году министерство впервые получило возможность распределять платные места в университетах. Пока регулирование затронуло 40 специальностей, изначально с инициативой ввести его выступила как раз Валентина Матвиенко.
Господин Фальков отметил, что благодаря принятым мерам в 2026 году количество студентов-платников на регулируемых направлениях снизилось на 97 тыс. (–27,7%) по сравнению с 2025 годом, а средний результат ЕГЭ вырос на 1,5 балла. Впрочем, Валерий Фальков признал, что этой меры недостаточно и к вопросу контроля частного образования «нужен комплексный подход». «Мы на площадке правительства уже разрабатываем проект такой “дорожной карты”»,— заключил он.
«Приостановка выдачи лицензий — скорее экстренная мера до принятия системных решений. Она может привести к сокращению числа частных вузов. При этом в частном секторе есть лидеры, которые действительно формируют повестку будущего: старейший частный вуз РосНОУ, Сколтех, Иннополис, РЭШ, Центральный университет»,— отмечает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева. За последнее десятилетие число частных вузов, по ее словам, выросло почти в шесть раз, а к качеству подготовки выпускников действительно остаются вопросы.
Однако основной проблемой эксперт считает отсутствие понимания на госуровне, как именно нужно развивать частное образование и какую роль оно должно играть в общей системе.
Государство вообще не поддерживает деятельность частных вузов, хотя у них есть ряд очевидных преимуществ, отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Гибкость программ, быстрый отклик на запросы рынка труда делают частные вузы привлекательными для корпораций. Открывая собственные университеты, они могут обучать специалистов под себя и повышать квалификацию уже работающих сотрудников»,— отмечает эксперт. Существующий подход к лицензированию вузов и аккредитации образовательных программ она называет «более чем серьезным». «Жалобы на частные вузы могут идти из регионов, госвузам которых непросто конкурировать за абитуриентов и заполнять даже бюджетные места. А в условиях постепенного сокращения выпускников школ в связи с демографической ситуацией это с каждым годом будет для них все более заметной проблемой»,— объясняет она возникновение этой идеи в СФ.