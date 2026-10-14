Перейти от общего к частному станет сложнее

Государство вообще не поддерживает деятельность частных вузов, хотя у них есть ряд очевидных преимуществ, отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Гибкость программ, быстрый отклик на запросы рынка труда делают частные вузы привлекательными для корпораций. Открывая собственные университеты, они могут обучать специалистов под себя и повышать квалификацию уже работающих сотрудников»,— отмечает эксперт. Существующий подход к лицензированию вузов и аккредитации образовательных программ она называет «более чем серьезным». «Жалобы на частные вузы могут идти из регионов, госвузам которых непросто конкурировать за абитуриентов и заполнять даже бюджетные места. А в условиях постепенного сокращения выпускников школ в связи с демографической ситуацией это с каждым годом будет для них все более заметной проблемой»,— объясняет она возникновение этой идеи в СФ.