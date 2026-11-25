Заместитель председателя СФ Константин Косачев призвал обсуждать эту проблему максимально широко: «Чем громче будем делать это публично, тем эффективнее будет наше противодействие». Он напомнил, что неоколониализм уже осужден во многих международных резолюциях, однако борьба с ним ведется несистемно. Сенатор объяснил это тем, что современные формы колониального влияния стали более скрытыми, а, следовательно, еще более опасными. Система колониализма формально рухнула, но прежние метрополии остались, отметил господин Косачев.