Искусственный отпор
В Совете федерации обсудили новые методы борьбы с «электоральным неоколониализмом»
В Совете федерации 24 ноября прошел круглый стол «Электоральный неоколониализм: сущность, практика и методы противодействия на международном уровне». Его участники обсудили, как противостоять вмешательству западных стран в выборы в разных государствах. В частности, было предложено использовать искусственный интеллект при международном наблюдении за выборами и отвечать на действия Запада той же монетой, игнорируя европейский «золотой стандарт».
Открывая заседание, зампред комитета Совета федерации (СФ) по международным делам Елена Афанасьева предложила присутствующим поделиться собственным опытом борьбы с внешним вмешательством в выборы.
Сенатор Афанасьева также посетовала, что страны «коллективного Запада» постоянно пытаются дискредитировать независимые наблюдательские миссии, награждая их участников такими обидными словами, как «зомби».
Заместитель председателя СФ Константин Косачев призвал обсуждать эту проблему максимально широко: «Чем громче будем делать это публично, тем эффективнее будет наше противодействие». Он напомнил, что неоколониализм уже осужден во многих международных резолюциях, однако борьба с ним ведется несистемно. Сенатор объяснил это тем, что современные формы колониального влияния стали более скрытыми, а, следовательно, еще более опасными. Система колониализма формально рухнула, но прежние метрополии остались, отметил господин Косачев.
К счастью, для любого действия есть эффективное противодействие — нужно всего лишь объединить усилия всех государств, выступающих против агрессивного неоколониализма, подчеркнул вице-спикер: «Организованное меньшинство, как правило, оказывается эффективнее и сильнее пассивного, иногда аморфного разобщенного большинства».
Председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров обратил внимание коллег на попытки западных стран дискредитировать выборы в России и других государствах. По его оценке, для этого сформировалась целая «экосистема фейковых наблюдателей», которые ставят под сомнение легитимность выборов в неугодных Западу странах. Отвечать на подобные действия можно зеркально, полагает сенатор.
Член Центризбиркома Игорь Борисов вспомнил о новейших технологиях, предложив задействовать искусственный интеллект в международном наблюдении за выборами.
По его словам, современные модели ИИ способны анализировать избирательное законодательство разных стран и сопоставлять с ним процедуры голосования. Использование таких технологий, уверен господин Борисов, позволит получать менее политизированные оценки, чем при работе традиционных наблюдательных миссий.
Жесткой критике сложившуюся систему международного наблюдения за выборами подвергли и сторонние эксперты. Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Авдеев заявил, что ОБСЕ давно дискредитировала себя, а используемый западными институтами «золотой стандарт» сделан из «поддельного золота», поскольку фактически разделяет государства на зрелые и незрелые демократии.
Тему продолжил исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов, который обратил внимание на неравномерное распределение наблюдателей ОБСЕ: подавляющее большинство таких миссий целенаправленно направлялось в страны СНГ. А политолог Николай Гришин, поддержав мнение о зависимости международной системы наблюдения от западных структур, в качестве положительного примера самостоятельной электоральной системы выделил соседний Казахстан.
В итоге все участники круглого стола дружно пришли к выводу, что наблюдательские структуры, находящиеся под «западным влиянием», не являются ни демократическими, ни независимыми, а исключительно «неоколониальными».
Поэтому противодействие «электоральному неоколониализму» будет продолжено на всех возможных уровнях, пообещали присутствующие.