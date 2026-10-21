Мурат Хапсироков сохранил место представителя Госсовета Адыгеи в Совфеде

Мурату Хапсирокову 48 лет, его отец Крым-Гери Хапсироков с 1994 года занимал пост начальника управления делами Генпрокуратуры РФ, затем – помощника главы администрации президента РФ. Хапсироков-младший окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», работал в коммерческих структурах, с 2008 года был заместителем тогдашнего премьер-министра Республики Адыгея Мурата Кумпилова и официальным представителем Адыгеи при президенте РФ. В 2011 году Мурат Хапсироков был избран в Госсовет по спискам партии «Единая Россия». В 2012 году депутаты утвердили его в должности сенатора.