Спикер напомнила о вечном

Совет федерации 24 июля провел заключительное пленарное заседание весенней сессии-2026. На его повестке оказалось сразу 59 законов — почти пятая часть того, что поступило из Госдумы с начала года. Управиться с ними сенаторам труда не составило: за редким исключением, все документы были поддержаны единогласно. В завершение спикер Валентина Матвиенко напомнила, что риски — это явление проходящее, тогда как Россия — вечна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Конституционного суда России Александр Коновалов (слева) и начальник Управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты Секретариата Конституционного Суда России Виктория Коробченко перед началом заседания Совфеда

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Судья Конституционного суда России Александр Коновалов (слева) и начальник Управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты Секретариата Конституционного Суда России Виктория Коробченко перед началом заседания Совфеда

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заседание началось с утверждения в должности с 1 октября нового зампреда Конституционного суда (КС) Александра Коновалова, который меняет выходящую на пенсию Людмилу Жаркову. На позицию судьи КС была назначена начальник управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты секретариата КС Виктория Коробченко.

Непосредственно законотворческой работы под занавес сессии традиционно оказалось много. Были приняты законы о расширении списка правонарушений, влекущих административное выдворение иностранцев, о совершенствовании демпфирующего механизма на внутреннем рынке топлива, о расширении круга граждан, с которыми может быть заключен контракт на прохождение военной службы, о продлении «гаражной амнистии», об упрощении доступа малого бизнеса к госзаказу и многие другие.

Почти все 59 документов одобрены единогласно. В том числе без возражений сенаторы поддержали закон, устанавливающий «временные ограничительные меры» в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания: релоканты не смогут регистрировать недвижимость и транспорт, получать кредиты, пользоваться госуслугами в электронной форме и так далее. Для реализации этих мер нужно принять целый пакет подзаконных актов, рассказала представитель Минюста,— указ президента, три постановления правительства, решение совета директоров Центробанка и четыре приказа самого ведомства. Но документы уже готовы и в августе будут приняты, заверила чиновница.

После исчерпания законотворческой повестки перед сенаторами выступила Валентина Матвиенко.

Она назвала единство ключевым качеством российского общества, а также напомнила, что «никакие провокации, теракты, подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, на мирных граждан и детей не могут поколебать нашу уверенность в победе».

Спикер поблагодарила участников спецоперации и отдельно — сотрудников ФСО, которые, «что называется, денно и нощно проявляют высочайший профессионализм, предотвращают теракты, пресекают готовящиеся преступления украинских спецслужб».

Госпожа Матвиенко напомнила слова президента о том, что парламентарии открыли собственный фронт борьбы за Россию, и подвела итог уходящей сессии. По ее словам, верхняя палата одобрила более 300 законов, в подготовке 130 из которых поучаствовали сенаторы: «Это рекорд, благодарю всех за такую активность, за каждым из этих законов — кропотливая работа».

Важнейшей темой уходящей сессии Валентина Матвиенко назвала демографию и семейную политику. «Можно утверждать, что в России меняется сама атмосфера, отношение к семье, семейным ценностям, растет количество многодетных семей»,— подчеркнула спикер. Поддержке участников СВО, по ее словам, было посвящено 52 закона.

Коснулась госпожа Матвиенко и предвыборной кампании, напомнив, что впервые своих представителей в Госдуму изберут жители воссоединенных исторических регионов: «Это важная веха, знаменующая окончательную интеграцию Новороссии и Донбасса в политическую систему РФ». Она поблагодарила спикера Госдумы Вячеслава Володина «за всегда конструктивное взаимодействие» и резюмировала, что весеннюю сессию верхняя палата отработала достойно.

«Время, в которое мы живем, задачи, которые стоят перед нашей страной, требуют от нас высочайшего профессионализма, трудолюбия, самоотдачи и дисциплины. Продолжим работать в таком ключе, помня слова Владимира Владимировича Путина о том, что вызовы и риски сегодняшнего дня — это явления временные и проходящие, а Россия — вечна»,— подытожила спикер.

Андрей Прах