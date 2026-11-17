Рябков заявил о необходимости согласовать сделку по Украине с законодателями РФ
Рябков: возможную сделку по Украине должны одобрить российские законодатели
Любые возможные договоренности по Украине потребуют одобрения российских законодателей. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы будем консультироваться на всех этапах и отрезках с нашими парламентариями, с депутатами Государственной думы, как это положено, поскольку речь идет по большому счету о судьбе страны, по-другому никак»,— сказал господин Рябков после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме на тему отношений России и США.
Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. После них США, Россия и Украина договорились организовать новый раунд переговоров. Однако точной информации о месте его проведения и датах пока нет. Накануне спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер созвонились с российской, украинской сторонами и европейскими представителями, чтобы обсудить дальнейшие шаги.