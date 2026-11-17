«Мы будем консультироваться на всех этапах и отрезках с нашими парламентариями, с депутатами Государственной думы, как это положено, поскольку речь идет по большому счету о судьбе страны, по-другому никак»,— сказал господин Рябков после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме на тему отношений России и США.