Сенаторы одобрили соглашения о передаче осужденных с Зимбабве и Камбоджей
Комитет Совета федерации по госстроительству 26 ноября рекомендовал верхней палате одобрить законы о ратификации договоров о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, которые Россия заключила с Республикой Зимбабве и Королевством Камбоджа. Они определяют условия и порядок такой передачи, процедуру, а также уточняют, кто несет расходы, связанные с содержанием и перевозкой осужденных.
Как сообщила на заседании комитета статс-секретарь, замминистра юстиции Елена Ардабьева, такие договоренности у России есть с 94 государствами. В Зимбабве осужденных россиян нет, а вот в российских учреждениях сейчас отбывает наказание один гражданин этой страны — правда, на родину он не просился. Что касается Камбоджи, то ситуация противоположная: у нас камбоджийцев нет, зато в тюрьмах королевства находятся шесть россиян, и одна гражданка уже заявила о намерении вернуться на родину. «Мы с ней работаем, и уже есть судебное решение, которое признал наш суд,— сообщила замминистра.— Здесь ей назначено наказание в два раза ниже, чем она отбывала бы там». Госпожа Ардабьева добавила, что передача россиян для отбывания наказания на родину возможна не только на основании договора, но его наличие значительно упрощает процесс.
Также сенаторы поддержали ратификацию соглашения между Россией и Зимбабве о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции. Документ предусматривает запрет на исполнение в отношении действующих и бывших должностных лиц запросов третьих стран, связанных с судебным преследованием. Защищенные лица также не подлежат выдаче или высылке в третьи государства с целью последующей передачи органам международной юстиции без предварительного письменного согласия страны происхождения.
«Коллеги, если кто-то не решил, куда ехать на Новый год, то вот Зимбабве — прекрасный вариант»,— заметил председатель комитета Андрей Клишас. Однако Елена Ардабьева посоветовала с этим не спешить, ведь эта страна соглашение еще не ратифицировала. Лучше в Камбоджу, добавила она, там аналогичный договор еще действует. Но следует помнить, что эта страна — член Международного уголовного суда, поэтому лучше все-таки ехать в Белоруссию, заключила чиновница.