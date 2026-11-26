Как сообщила на заседании комитета статс-секретарь, замминистра юстиции Елена Ардабьева, такие договоренности у России есть с 94 государствами. В Зимбабве осужденных россиян нет, а вот в российских учреждениях сейчас отбывает наказание один гражданин этой страны — правда, на родину он не просился. Что касается Камбоджи, то ситуация противоположная: у нас камбоджийцев нет, зато в тюрьмах королевства находятся шесть россиян, и одна гражданка уже заявила о намерении вернуться на родину. «Мы с ней работаем, и уже есть судебное решение, которое признал наш суд,— сообщила замминистра.— Здесь ей назначено наказание в два раза ниже, чем она отбывала бы там». Госпожа Ардабьева добавила, что передача россиян для отбывания наказания на родину возможна не только на основании договора, но его наличие значительно упрощает процесс.