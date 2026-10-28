Совет федерации предложил повысить минимальные баллы для поступления в вузы
Совет федерации предложил Рособрнадзору рассмотреть увеличение минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы на программы бакалавриата и специалитета. Это следует из проекта постановления верхней палаты.
Новые требования должны коснуться всех образовательных организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности, передает «РИА Новости». Это значит, что правило едино как для государственных, так и для частных вузов.
В сентябре Минобрнауки представило предложения по минимальным баллам ЕГЭ для поступления в вузы на 2027-2028 годы. Порог в 40 баллов установлен для русского языка, профильной математики, истории, иностранного языка, литературы, биологии, географии и химии, 41 балл — для физики, 45 баллов — для информатики и обществознания.