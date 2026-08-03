Врио главы Белгородской области сформировал тройку кандидатов на пост сенатора
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев включил в список кандидатур на пост сенатора Российской Федерации двух депутатов Госдумы прошлого созыва от региона Валерия Скруга и Наталию Полуянову и заместителя главы региона — руководителя администрации Александра Лоренца. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству региона и администрации президента. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным РБК, основными претендентами на пост сенатора являются Наталия Полуянова и Александр Лоренц, но окончательного решения о будущем представителе в высшей палате парламента нет. В пресс-службе врио губернатора не ответили на запрос «Ъ».
Сейчас исполнительную власть Белгородской области в сенате представляет бывший главврач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова. Должность сенатора она заняла осенью 2023 года. Ее выдвинул бывший губернатор Вячеслав Гладков. Госпожа Чефранова заменила умершего в возрасте 94 лет последнего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова.
Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области указом президента России Владимира Путина 13 мая 2026 года, сменив на этом посту Вячеслава Гладкова. До этого Шуваев занимал должность заместителя губернатора Иркутской области по вопросам безопасности и был участником программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным.
Его предшественник, Вячеслав Гладков, возглавлял регион с ноября 2020 года и ушел в отставку 13 мая 2026 года, продлив отпуск по рекомендации врачей. Гладков в свое время выдвинул Жанну Чефранову на пост сенатора от исполнительной власти Белгородской области осенью 2023 года, которая заняла место Николая Рыжкова. Николай Рыжков, бывший председатель Совета министров СССР, досрочно покинул пост сенатора в конце сентября 2023 года, сославшись на возраст.