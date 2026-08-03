Врио главы Белгородской области сформировал тройку кандидатов на пост сенатора

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев включил в список кандидатур на пост сенатора Российской Федерации двух депутатов Госдумы прошлого созыва от региона Валерия Скруга и Наталию Полуянову и заместителя главы региона — руководителя администрации Александра Лоренца. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству региона и администрации президента. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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По данным РБК, основными претендентами на пост сенатора являются Наталия Полуянова и Александр Лоренц, но окончательного решения о будущем представителе в высшей палате парламента нет. В пресс-службе врио губернатора не ответили на запрос «Ъ».

Сейчас исполнительную власть Белгородской области в сенате представляет бывший главврач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова. Должность сенатора она заняла осенью 2023 года. Ее выдвинул бывший губернатор Вячеслав Гладков. Госпожа Чефранова заменила умершего в возрасте 94 лет последнего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова.

Сергей Толмачев, Воронеж