Совет федерации избрал нового главу комитета по международным делам

Совет Федерации на заседании утвердил Андрея Денисова председателем комитета по международным делам. Прежде он был первым заместителем председателя. В этой должности его сменит Григорий Карасин, который с 2021 года возглавлял комитет.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев уточнил, что Григорий Карасин освобожден от должности главы комитета по собственному желанию. «Эта просьба обусловлена желанием Григория Борисовича сосредоточиться на более концентрированных, скажем так, и целенаправленных участках работы комитета»,— сказал вице-спикер (цитата по «Интерфаксу»).

Андрей Денисов стал сенатором от исполнительной власти Саратовской области в сентябре 2022 года. С 2004 по 2006 год он занимал должность постоянного представителя России в ООН, с 2006 по 2013 год был первым заместителем министра иностранных дел России.

Григорий Карасин — представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области. Занимал должность председателя комитета Совета Федерации по международным делам с 2021 года, был переизбран в 2025 году.