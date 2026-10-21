Сенатор недельной выдержки

Текучка в команде Георгия Филимонова — вещь обыденная. Например, за три года его правления на посту мэра Вологды побывало три человека, а в должности спикера заксобрания — четыре. Нынешний градоначальник Сергей Жестянников успел поработать и там, и там. Преемником Сергея Сорокина станет Евгений Тютюков — еще один чиновник, регулярно меняющий посты. С 2023 года он являлся начальником департамента внутренней политики, вице-губернатором по внутренней политике, министром внутренней политики и наконец первым вице-губернатором.