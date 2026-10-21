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ВластьКадры

Сенатор недельной выдержки

Едва назначенного спикера вологодского парламента перевели в Совет федерации
Председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Сорокин может установить антирекорд по времени пребывания в должности. 14 октября его избрали спикером, а уже 21 октября губернатор Георгий Филимонов объявил о переводе господина Сорокина в Совет федерации. Это говорит о кадровом кризисе на Вологодчине, а также свидетельствует о том, что на позицию в верхней палате первоначально рассматривался другой кандидат, полагает эксперт.
Сенатор от Вологодской области Сергей Сорокин

Сенатор от Вологодской области Сергей Сорокин

Правительство Вологодской области

Вакансия сенатора от исполнительной власти Вологодской области образовалась досрочно. 26 сентября бывший вице-губернатор Евгений Богомазов, два года назад сменивший в Совете федерации экс-главу региона Олега Кувшинникова, ушел в отставку по собственному желанию. Осведомленные источники “Ъ” тогда сообщали, что он может вернуться в вологодское правительство, однако в итоге чиновник решил «сделать перерыв в политической карьере и посвятить время семье».
По закону губернатор должен найти замену за месяц. Правом на мандат обладают два других кандидата из так называемой сенаторской тройки, однако в случае их отказа руководитель субъекта может наделить полномочиями иного претендента.
Вместе с Евгением Богомазовым в «тройку» Георгия Филимонова входили господин Кувшинников и экс-председатель заксобрания Андрей Луценко.
Оба от возможности попасть в верхнюю палату отказались, поэтому выбор пал на Сергея Сорокина. «Он профессиональный юрист, обладает колоссальным опытом подготовки законопроектов, внес огромный вклад в формирование областной нормативно-правовой базы»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале.
Пикантности ситуации придает тот факт, что господин Сорокин был единогласно избран председателем вологодского заксобрания всего неделю назад. До этого чиновник работал первым вице-губернатором и курировал работу администрации главы региона. В новой должности он успел реорганизовать систему парламентских комитетов, сократив их количество с девяти до семи, а также возглавить комитет по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека.

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Текучка в команде Георгия Филимонова — вещь обыденная. Например, за три года его правления на посту мэра Вологды побывало три человека, а в должности спикера заксобрания — четыре. Нынешний градоначальник Сергей Жестянников успел поработать и там, и там. Преемником Сергея Сорокина станет Евгений Тютюков — еще один чиновник, регулярно меняющий посты. С 2023 года он являлся начальником департамента внутренней политики, вице-губернатором по внутренней политике, министром внутренней политики и наконец первым вице-губернатором.
Источник в окружении Георгия Филимонова пояснил “Ъ”, что господин Сорокин, будучи опытным чиновником, в новом качестве должен выступить своего рода куратором представителей Вологодчины в Федеральном собрании — трех новых депутатов Госдумы, а также сенатора от заксобрания Романа Маслова, получившего пост в феврале 2026 года. «Губернатор не рассматривает это кресло как синекуру: у члена Совета федерации есть четкие показатели эффективности по лоббированию интересов и законотворческой деятельности.
Во всем, что касается юриспруденции, Сорокин безусловный профессионал с многолетним стажем. Поэтому в том, что он справится с задачами в сенате, сомнений нет»,— добавил собеседник “Ъ”.
По мнению политолога Константина Калачева, Сергей Сорокин является достойным кандидатом в сенаторы, однако обстоятельства его назначения вызывают вопросы. «Это говорит о кризисе кадровой политики. Если спикеру в срочном порядке предложили стать сенатором от главы региона, значит, с большой вероятностью изначально на должность рассматривался другой человек, продавить назначение которого Филимонову не удалось»,— объясняет эксперт.
Совет федерации
Вологодская область

Авторы

  • Андрей Прах
    Андрей Прах
    заместитель заведующего отделом