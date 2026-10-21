Сенатор недельной выдержки
Едва назначенного спикера вологодского парламента перевели в Совет федерации
Председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Сорокин может установить антирекорд по времени пребывания в должности. 14 октября его избрали спикером, а уже 21 октября губернатор Георгий Филимонов объявил о переводе господина Сорокина в Совет федерации. Это говорит о кадровом кризисе на Вологодчине, а также свидетельствует о том, что на позицию в верхней палате первоначально рассматривался другой кандидат, полагает эксперт.
Вакансия сенатора от исполнительной власти Вологодской области образовалась досрочно. 26 сентября бывший вице-губернатор Евгений Богомазов, два года назад сменивший в Совете федерации экс-главу региона Олега Кувшинникова, ушел в отставку по собственному желанию. Осведомленные источники “Ъ” тогда сообщали, что он может вернуться в вологодское правительство, однако в итоге чиновник решил «сделать перерыв в политической карьере и посвятить время семье».
По закону губернатор должен найти замену за месяц. Правом на мандат обладают два других кандидата из так называемой сенаторской тройки, однако в случае их отказа руководитель субъекта может наделить полномочиями иного претендента.
Вместе с Евгением Богомазовым в «тройку» Георгия Филимонова входили господин Кувшинников и экс-председатель заксобрания Андрей Луценко.
Оба от возможности попасть в верхнюю палату отказались, поэтому выбор пал на Сергея Сорокина. «Он профессиональный юрист, обладает колоссальным опытом подготовки законопроектов, внес огромный вклад в формирование областной нормативно-правовой базы»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале.
Пикантности ситуации придает тот факт, что господин Сорокин был единогласно избран председателем вологодского заксобрания всего неделю назад. До этого чиновник работал первым вице-губернатором и курировал работу администрации главы региона. В новой должности он успел реорганизовать систему парламентских комитетов, сократив их количество с девяти до семи, а также возглавить комитет по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека.
Текучка в команде Георгия Филимонова — вещь обыденная. Например, за три года его правления на посту мэра Вологды побывало три человека, а в должности спикера заксобрания — четыре. Нынешний градоначальник Сергей Жестянников успел поработать и там, и там. Преемником Сергея Сорокина станет Евгений Тютюков — еще один чиновник, регулярно меняющий посты. С 2023 года он являлся начальником департамента внутренней политики, вице-губернатором по внутренней политике, министром внутренней политики и наконец первым вице-губернатором.
Источник в окружении Георгия Филимонова пояснил “Ъ”, что господин Сорокин, будучи опытным чиновником, в новом качестве должен выступить своего рода куратором представителей Вологодчины в Федеральном собрании — трех новых депутатов Госдумы, а также сенатора от заксобрания Романа Маслова, получившего пост в феврале 2026 года. «Губернатор не рассматривает это кресло как синекуру: у члена Совета федерации есть четкие показатели эффективности по лоббированию интересов и законотворческой деятельности.
Во всем, что касается юриспруденции, Сорокин безусловный профессионал с многолетним стажем. Поэтому в том, что он справится с задачами в сенате, сомнений нет»,— добавил собеседник “Ъ”.
По мнению политолога Константина Калачева, Сергей Сорокин является достойным кандидатом в сенаторы, однако обстоятельства его назначения вызывают вопросы. «Это говорит о кризисе кадровой политики. Если спикеру в срочном порядке предложили стать сенатором от главы региона, значит, с большой вероятностью изначально на должность рассматривался другой человек, продавить назначение которого Филимонову не удалось»,— объясняет эксперт.