Матвиенко предупредила о риске задержания россиян в Армении

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила об участившихся случаях задержания россиян в Армении по запросу третьих стран. В ответ Россия может рекомендовать гражданам не посещать республику, сказала она во время телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны и стал первым после избрания Рубена Рубиняна на пост, сообщила пресс-служба Совета федерации. Госпожа Матвиенко призвала к поддержанию конструктивного диалога между Россией и Арменией.

«Со стороны Еревана звучат заявления о важности сохранения отношений с Россией, однако эти слова часто не соотносятся с конкретными делами»,— отметила спикер Совета федерации.

Отношения России и Армении обострились из-за стремления Еревана к евроинтеграции. Российская сторона считает, что членство республики одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно, и призывает власти Армении к проведению референдума по этому вопросу.