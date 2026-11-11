Матвиенко посетит Вьетнам с официальным визитом
Делегация Совета федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко отправляется во Вьетнам с официальным визитом. Спикер встретится с руководителями республики и выступит в ее парламенте. Вместе с сенаторами в поездке поучаствуют главы нескольких российских регионов и представители бизнеса, сообщила пресс-служба Совфеда.
С председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном госпожа Матвиенко обсудит связи парламентов и регионов двух стран. Во время визита планируется подписать соглашения, по которым будут сотрудничать субъекты России и вьетнамские провинции.
В программу также включена поездка российских парламентариев в Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр в Ханое. Кроме того, во время визита пройдет торжественное награждение школьников и студентов — победителей олимпиады по русскому языку.