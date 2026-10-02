Ротация для мотивации

В Совете федерации 2 октября прошло первое заседание осенней парламентской сессии. Спикер Валентина Матвиенко напомнила о результатах прошедших выборов и «беспрецедентных попытках вмешательства извне», а также обозначила приоритеты верхней палаты на предстоящий бюджетный цикл — обороноспособность и балансировка региональных бюджетов. После этого сенаторы одобрили ряд кадровых назначений, в том числе рокировку в руководстве комитета по международным делам, который возглавил бывший посол России в Китае Андрей Денисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко открыла осеннюю сессию 2026 года

Фото: Совет Федерации Валентина Матвиенко открыла осеннюю сессию 2026 года

Фото: Совет Федерации

«Несмотря на беспрецедентные попытки вмешательства извне с целью сорвать выборы, наши граждане проявили сплоченность и ответственность»,— заявила госпожа Матвиенко, открывая заседание. По ее словам, россияне «глубоко и осознанно поддержали курс президента», поскольку понимают, «за какие ценности сегодня идет борьба». Констатировав, что «Запад потерпел неудачу», председатель верхней палаты попросила комиссию по защите государственного суверенитета подготовить доклад обо всех фактах вмешательства, который будет представлен международному сообществу.

Как сообщила Валентина Матвиенко, в результате ротации в Совет федерации вошли 20 новых сенаторов.

Среди них — бывшие послы во Франции и Великобритании Алексей Мешков и Андрей Келин, экс-глава Дагестана Сергей Меликов, бывшие депутаты Госдумы Оксана Фадина («Единая Россия») и Сергей Каргинов (ЛДПР), экс-заместитель губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, бывший председатель тамбовского и петербургского избиркомов Алексей Пучнин и другие.

Говоря о ближайших планах, госпожа Матвиенко обозначила приоритеты верхней палаты в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета. «Обеспечение обороноспособности страны, поддержка участников СВО, детское здравоохранение, модернизация социальной инфраструктуры, обеспечение сбалансированности региональных бюджетов с учетом адресных мер поддержки и умной долговой политики»,— перечислила спикер.

После выступления она вручила грамоты и благодарности сенаторам, которые покинули палату. Некоторые из них тоже захотели высказаться. «Россия, Путин, победа»,— заявил избранный депутатом Госдумы Максим Кавджарадзе.

«Валентина Ивановна, вы — мама российской политики»,— поддержал его настрой либерал-демократ Вадим Деньгин, поблагодарив госпожу Матвиенко за «уникальные, бесценные уроки судьбы».

В завершение заседания вице-спикер Константин Косачев доложил о рокировке в руководстве комитета по международным делам — председатель Григорий Карасин и его первый заместитель Андрей Денисов поменялись местами. По словам вице-спикера, поводом стала просьба самого господина Карасина, который решил «сосредоточиться на более концентрированных и целенаправленных участках работы». Решения приняты «в режиме и исключительно в целях регулярной штатной ротации», подчеркнул господин Косачев. «У нас всегда должна быть ротация, смена»,— поддержала Валентина Матвиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Представитель СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Александр Двойных (слева), представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Сергей Аноприенко (второй слева), представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Камчатского края Борис Невзоров (в центре) и представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко (справа) Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Слева направо: представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, заместитель председателя правительства России Александр Новак и полномочный представитель правительства России в СФ России Вадим Живулин Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Слева направо: представитель в СФ России от законодательного органа государственной власти Сахалинской области Андрей Хапочкин и представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти ЛНР Ольга Бас Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Крыма Юрий Нимченко (справа) Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края Валерий Пономарев (слева) и представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко (справа) Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Представитель СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Александр Двойных (слева), представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Сергей Аноприенко (второй слева), представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Камчатского края Борис Невзоров (в центре) и представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко (справа) Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Слева направо: представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, заместитель председателя правительства России Александр Новак и полномочный представитель правительства России в СФ России Вадим Живулин Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Слева направо: представитель в СФ России от законодательного органа государственной власти Сахалинской области Андрей Хапочкин и представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти ЛНР Ольга Бас Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Крыма Юрий Нимченко (справа) Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края Валерий Пономарев (слева) и представитель в СФ России от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко (справа) Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото

Председателей комитетов по экономической политике, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Кутепова, Александра Двойных и Андрея Шевченко ротация не затронула — все они сохранили посты после пролонгации своих сенаторских полномочий.

Андрей Прах