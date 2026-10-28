Валентина Матвиенко предложила больше не продлевать «гаражную амнистию»
Право
Сроки действия закона об упрощенном порядке оформления гаражей и земли под ними (так называемая гаражная амнистия) продлевать больше не будут, заявила 28 октября спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Россияне, по ее словам, не спешат воспользоваться этим правом, в результате чего в стране остается много незарегистрированных участков.
Программа «гаражной амнистии» действует с 2021 года и позволяет по упрощенному пакету документов оформить капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, а также землю под ними. Речь идет об одноэтажных объектах без жилых помещений, в том числе расположенных в гаражных кооперативах. По данным Росреестра, с 2021 года по «гаражной амнистии» оформлено уже 913 тыс. участков и боксов. В сентябре закон продлили до 2031 года. Планируется, что к этому времени легализуют еще 500 тыс. гаражей.
«Надо уже дать понять и региональным, и муниципальным властям и гражданам. Окно возможностей — пять лет,— сказала госпожа Матвиенко, выступая на пленарном заседании Совета федерации.— Не должно быть юридически не оформленной собственности, юридически не оформленных земельных участков. Надо активно, деятельно работать и предупредить, что больше Федеральное собрание не будет продлевать сроки гаражной амнистии, чтобы граждане проявили свою ответственность, если они заинтересованы в легализации. Ну и власти чтобы помогли разобраться с документами, с перечнем навести порядок».
В октябре 2026 года в верхней палате парламента прошло совещание, в ходе которого регионы изложили свои предложения по дальнейшей «донастройке» продленной «гаражной амнистии». Субъекты федерации предложили, в частности, разрешить гражданам узаконивать двухэтажные и трехэтажные гаражи, регистрировать места без документов по показаниям соседей, оформлять боксы в водоохранных зонах и полосах отводов инженерных сетей (см. “Ъ” от 16 октября 2026 года).
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 5