Валентина Матвиенко предложила больше не продлевать «гаражную амнистию»

Программа «гаражной амнистии» действует с 2021 года и позволяет по упрощенному пакету документов оформить капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, а также землю под ними. Речь идет об одноэтажных объектах без жилых помещений, в том числе расположенных в гаражных кооперативах. По данным Росреестра, с 2021 года по «гаражной амнистии» оформлено уже 913 тыс. участков и боксов. В сентябре закон продлили до 2031 года. Планируется, что к этому времени легализуют еще 500 тыс. гаражей.