Информация к злоумышлению
Сенаторы вернулись к идее наказывать за публикацию последствий вражеских атак
Группа сенаторов 26 ноября внесла в Госдуму пакет из трех законопроектов об установлении административной и уголовной ответственности за распространение информации о последствиях ракетно-артиллерийских и беспилотных атак, терактов, диверсий и покушений, а также сведений о базах военной техники и предприятиях ВПК. Максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы. Поправки были подготовлены почти три года назад, однако тогда против их принятия выступили в администрации президента.
Соавторами пакета поправок стали первый вице-спикер верхней палаты Андрей Яцкин, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава регламентного комитета Владимир Джабаров и еще четыре сенатора. Фактически парламентарии вернулись к инициативе, разработанной господином Клишасом еще в 2023 году. Тогда, как сообщал “Ъ”, документ решили не вносить, поскольку в администрации президента посчитали важным сохранить баланс между защитой информации и ее свободой — в частности, не навредить военкорам, чья деятельность могла бы попасть под запрет (см. “Ъ” от 12 марта 2024 года).
В отзывах на инициативу трехлетней давности, которые авторы вновь приложили к пакету документов, правительство просило скорректировать некоторые формулировки, что в итоге было сделано в новом варианте.
Первоначально речь шла о запрете на публикацию в условиях вооруженного конфликта информации о расположении и работе российских военных, а также о любых «прилетах» на территории России.
Теперь под санкции попадут и сведения о последствиях терактов, диверсий, покушений на жизнь государственного или общественного деятеля, а также сотрудника правоохранительного органа.
Такие данные будут подлежать блокировке по требованию генпрокурора. Исключение составят сведения, которые распространяют официальные органы власти или публикуют СМИ в установленном порядке.
Распространение подобной информации уже запрещено и наказывается в административном порядке во многих регионах, но этот вопрос регулируется местными законами. Сенаторы же предлагают сделать эти нормы универсальными и внести изменения в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также ввести новые составы в Кодекс об административных правонарушениях (ст. 20.3.5) и Уголовный кодекс (ст. 280.5).
Поправки к КоАП вводят штрафы за распространение запрещенной информации: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Рецидивистам будет грозить уголовное наказание — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет. А если незаконное распространение запрещенной информации привело к тяжким последствиям, наказание может составить до пяти лет лишения свободы независимо от наличия «административки». В первоначальном варианте поправок этой части статьи не было.
Как отмечают авторы в пояснительной записке к поправкам к закону о СМИ, в условиях специальной военной операции подобные публикации становятся источником сведений для противника.
«Зачастую выкладываемые в сети Интернет и публикуемые в средствах массовой информации фото- и видеоматериалы используются вооруженными силами противника для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели. Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию ее полета, а также выявить методом математического расчета местоположение пусковой установки»,— говорится в документе.
Андрей Клишас подтвердил “Ъ”, что сенаторы внесли доработанные инициативы 2023 года. «Актуальность сохраняется. Противник все активнее использует публикации в открытых источниках для нанесения ущерба безопасности страны и граждан»,— пояснил сенатор.
Руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук отмечает, что «срока годности» для официальных отзывов на законопроекты нет: «Скорее всего, сенаторы ждали несколько лет и следили за тем, как формировалась правоприменительная практика». В рамках подготовки к первому чтению думские комитеты будут рассылать документы в правительство и Верховный суд, а также в Государственно-правовое управление президента, и там «могут представить новые аргументы по инициативам и механизмам их реализации или подтвердить ранее принятые решения», добавляет эксперт.
Доцент Балтийского федерального университета им. И. Канта Алексей Елаев обращает внимание, что распространение необязательно подразумевает публикацию в СМИ или соцсетях для всеобщего сведения — достаточно самого факта передачи информации кому бы то ни было.
При этом военнослужащие тоже будут привлекаться к ответственности на общих основаниях. «На момент распространения лицо может не понимать, что происходит именно описанное в статье (например, диверсия или посягательство на жизнь общественного деятеля), так как событие и его юридическая квалификация естественным образом расходятся во времени,— отмечает юрист.— Кроме того, сложно определить, будет ли конкретное распространение причиной последствий, указанных для наступления уголовной ответственности. Однозначно понятно: для того чтобы не было вопросов у правоохранительных органов, лучше вовсе не распространять никакую информацию подобного свойства».