Моногородам хотят добавить срок

Сенатор Олег Голов напомнил, что механизм был запущен в 2014–2015 годах, но массовое образование ТОР и вход резидентов происходили до 2020 года. В результате далеко не все компании успевают в полной мере воспользоваться предоставляемыми преференциями. Негативно на ситуации в ТОР, по его словам, отразились пандемия, СВО и санкции. В связи с этим, по его словам, в Совфеде сейчас обсуждается идея увеличения срока функционирования ТОР первой и второй категорий (с наиболее сложным положением и с рисками ухудшения ситуации) с 10 до 20 лет. Также на заседании прозвучало предложение смягчить требования по созданию рабочих мест в моногородах, поскольку они не вполне согласуются с трендами на роботизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта.