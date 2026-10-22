Моногородам хотят добавить срок
В Совете федерации предлагают продлить действие льготного режима части ТОР
Сенаторы предлагают увеличить срок действия режима территорий опережающего развития в моногородах с наиболее сложной экономической ситуацией и рисками ее ухудшения с нынешних 10 до 20 лет. Обоснование — формально десятилетний срок существования таких территорий вскоре истекает, но не все резиденты, массово «заходившие» в них вплоть до 2020 года, успевают воспользоваться положенными им преференциями. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что такое продление требует дополнительной экспертной оценки.
Заместитель главы Минэкономики Святослав Сорокин на прошедшем 22 октября в Совете федерации совещании сообщил, что сейчас в 65 регионах РФ насчитывается 264 монопрофильных муниципальных образования, в которых проживает 13,3 млн человек. По мнению ведомства, «в России выстроена полноценная система поддержки моногородов».
Среди финансовых мер помощи — программа льготного кредитования (по ставкам от 6% годовых для инвестиционных проектов и 10% на пополнение оборотных средств). Есть также инфраструктурные бюджетные, специальные казначейские и казначейские инфраструктурные кредиты. Руководитель управления инфраструктурных проектов Фонда развития территорий Артем Хачатурян привел данные, что всего за последние годы на реализацию инвестпроектов в моногородах уже одобрено предоставление займов на 86 млрд руб.
Статистически ситуация в монопрофильных образованиях стремительно улучшается: число моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением (отдельно учитываемая категория) за последние годы сократилось почти вдвое — с 97 до 52. Однако, как отметил глава фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, исключение некоторых городов из перечня проблемных часто связано не с улучшением экономики, а с закрытием градообразующих предприятий или с административными реформами (пересмотром границ и статуса поселений). Для лучшего отслеживания ситуации с моногородами он предложил ввести количественные индексы диверсификации их экономики и балансовый расчет создания рабочих мест.
Среди общих проблем, которые предстоит решать многим моногородам,— приближающееся завершение предоставленного им режима территорий опережающего развития (ТОР). Этот статус выдается на десять лет и дает резидентам таких территорий право на льготы (нулевой налог на прибыль, на имущество и землю, снижение страховых взносов до 7,6%, упрощенные административные процедуры). По данным Минэкономики, сегодня ТОР существуют в 84 муниципальных образованиях, по состоянию на середину 2026 года их резиденты вложили в развитие 523 млрд руб. и создали 148 тыс. рабочих мест.
Сенатор Олег Голов напомнил, что механизм был запущен в 2014–2015 годах, но массовое образование ТОР и вход резидентов происходили до 2020 года. В результате далеко не все компании успевают в полной мере воспользоваться предоставляемыми преференциями. Негативно на ситуации в ТОР, по его словам, отразились пандемия, СВО и санкции. В связи с этим, по его словам, в Совфеде сейчас обсуждается идея увеличения срока функционирования ТОР первой и второй категорий (с наиболее сложным положением и с рисками ухудшения ситуации) с 10 до 20 лет. Также на заседании прозвучало предложение смягчить требования по созданию рабочих мест в моногородах, поскольку они не вполне согласуются с трендами на роботизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта.
Комментируя инициативу о продлении срока жизни территорий опережающего развития, в Минэкономики “Ъ” сообщили, что «предложение о продлении срока функционирования ТОР с 10 до 20 лет требует дополнительной экспертной оценки с учетом достигнутых результатов, бюджетных последствий и действующих механизмов господдержки».
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 2