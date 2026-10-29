Удельный вес патриотизма
В Совете федерации обсудили результаты донесения ценностей
Комитет Совета федерации по федеративному устройству 29 октября провел круглый стол, приуроченный ко Дню народного единства. Обсуждение было посвящено патриотическому воспитанию молодежи и укоренению в умах подрастающего поколения традиционных ценностей. Как оказалось, не все сенаторы разделяют идиллические представления о том, чем заняты мысли юных россиян, а также согласны с методами воспитательной работы.
Первым выступил замминистра культуры Сергей Першин, рассказавший про сеть молодежных советов, интегрированных в подведомственные Минкульту органы власти и учреждения. Он упомянул усилия по освещению темы СВО, а также обратил внимание на разработанные министерством каталоги тем, к которым авторам стоит привязывать свои произведения. Один такой сборник — «Главные темы России» — уже готов, второй — «Каталог героев современной России» — находится в печати.
Начальник управления по военно-патриотической работе Главного военно-политического управления Вооруженных сил Игорь Сергиенко подробно рассказал про деятельность движения «Юнармия», а также центров «Воин» и «Авангард». Согласно докладу военного, в России насчитывается почти 2,3 млн «юнармейцев», 175 центров «Авангард» и более 2,7 млн участников игры «Зарница 2.0». Господин Сергиенко добавил, что в военно-патриотическую работу вовлечено более 50 тыс. участников СВО, а количество часов начальной военной подготовки выросло с 22 до 68.
Наконец, заместитель руководителя «Росмолодежи» Егор Литвиненко поведал о деятельности подведомственных агентству «Роспатриотцентра» и «Института развития интернета».
Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным и межрелигиозным отношениям Маргарита Лянге согласилась, что у детей, вовлеченных в работу упомянутых организаций, действительно нет проблем с патриотизмом. Однако проблемы, по ее словам, начинаются, если выйти на улицы, где существует «параллельная реальность». Госпожа Лянге рассказала про опрос на Чукотке, в ходе которого молодых людей попросили ответить, при каких обстоятельствах территория автономного округа была присоединена к России. Из 20 респондентов лишь один смог дать верный ответ, и тот — сотрудник Росгвардии. Еще больше ее возмутили результаты, полученные на Кавказе: «Была война с Россией, был геноцид. Русские нас завоевали — теперь мы в России. Это говорят студенты рядом с вузом».
Экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова возразила, что на такие вопросы ответят даже не все участники мероприятия: «Но это не значит, что он, она, я — не патриоты».
Сенатор поинтересовалась у собравшихся, можно ли вообще взвешивать патриотизм, подчеркнув, что показатели, которыми оперируют члены профильных ведомств, лишь «операционные результаты» и свидетельства активности, а не способ реальной оценки проводимой работы.
«Я бы ни с одним из этих показателей, которые здесь сейчас (прозвучали.— “Ъ”), не согласилась»,— призналась она.
Госпожу Комарову поддержал сенатор Сергей Пономаренко: «Мы сами загнали регионы и себя (в условия.— “Ъ”), где у нас ключевым аспектом патриотической работы является охват аудитории». По его словам, количество проводимой работы не перерастает в качество, а регионы погрязли в бесконечных патриотических мероприятиях, хотя в этом отсутствуют «смыслы». «Сейчас все регионы, "Росмолодежь" это знает, проведут "хоровод единства". Является ли это патриотическим воспитанием? На мой взгляд, нет. Потому что смысла ноль в этой акции. И молодежь в нее активно идти не хочет, это будет сгон». Свои выводы сенатор подкрепил предложением изменить систему отчетности по ключевому для сферы воспитания нацпроекту «Молодежь и дети».