Удельный вес патриотизма

Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным и межрелигиозным отношениям Маргарита Лянге согласилась, что у детей, вовлеченных в работу упомянутых организаций, действительно нет проблем с патриотизмом. Однако проблемы, по ее словам, начинаются, если выйти на улицы, где существует «параллельная реальность». Госпожа Лянге рассказала про опрос на Чукотке, в ходе которого молодых людей попросили ответить, при каких обстоятельствах территория автономного округа была присоединена к России. Из 20 респондентов лишь один смог дать верный ответ, и тот — сотрудник Росгвардии. Еще больше ее возмутили результаты, полученные на Кавказе: «Была война с Россией, был геноцид. Русские нас завоевали — теперь мы в России. Это говорят студенты рядом с вузом».