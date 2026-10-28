Матвиенко: гаражную амнистию больше не продлят из-за низкого спроса
Сроки действия закона об упрощенном порядке оформления гаражей и земли под ними продлевать больше не будут, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, россияне не спешат воспользоваться этим правом, в результате чего в стране остается много незарегистрированных участков.
«Надо активно, деятельно работать и предупредить... Чтобы граждане проявили свою ответственность, если они заинтересованы в легализации, и власти помогли разобраться с документами, перечнем, навести порядок»,— объяснила спикер на пленарном заседании (цитата по «РИА Новости»). По его итогам сенаторам было поручено проверить исполнение закона в регионах.
Программа гаражной амнистии действует с 2021 года и позволяет по упрощенному пакету документов оформить капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, а также землю под ними. Речь идет об одноэтажных объектах без жилых помещений, в том числе расположенных в гаражных кооперативах. По данным Росреестра, за все время правом воспользовались около 800 тыс. россиян. Кроме того, зарегистрировано более 746 тыс. гаражей и земельных участков под ними. В сентябре амнистию продлили до 2031 года. Планируется, что к этому времени легализуют еще 500 тыс. гаражей.