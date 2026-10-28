Матвиенко: гаражную амнистию больше не продлят из-за низкого спроса

Программа гаражной амнистии действует с 2021 года и позволяет по упрощенному пакету документов оформить капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, а также землю под ними. Речь идет об одноэтажных объектах без жилых помещений, в том числе расположенных в гаражных кооперативах. По данным Росреестра, за все время правом воспользовались около 800 тыс. россиян. Кроме того, зарегистрировано более 746 тыс. гаражей и земельных участков под ними. В сентябре амнистию продлили до 2031 года. Планируется, что к этому времени легализуют еще 500 тыс. гаражей.